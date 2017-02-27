عبدالحميد الخطيب

بين حب الانسان لنفسه وحبه لوطنه تدور في الحياة الكثير من المواجهات المصيرية، لكن حب الوطن غالب، فالإنسان يستطيع ان يقرر ما هو في صالحه، لكن عندما ينادي الوطن الجميع يلبي النداء، هذا ما ركز عليه الفيلم السينمائي «هامه» من إنتاج شركة «زين»، حيث قدم لنا قصة الوحدة الوطنية في معناها الحقيقي بواقعية بعيدا عن المزايدة.

تفيض قصة «هامه»، التي صاغتها الكاتبة القديرة هبة مشاري حمادة بأناملها الذهبية، بالرمزية، وأبدع في تقديمها المخرج خالد الرفاعي برؤية مختلفة لم يتكئ فيها على التأثير المباشر على الجمهور بل تعمق حتى تظل الاحداث عالقة في الاذهان أطول فترة ممكنة، وتسيد الشاشة في هذه القصة نجوم متميزون أصابوا بأدائهم العالي جوهر القضية المطروحة.

الفيلم جماعي بامتياز وبرع كل فنان في موقعه، وظهرت فيه نجمة «السوشيال ميديا» المشهورة بيبي العبدالمحسن ولفتت الانظار لها كممثلة تقف امام الكاميرا لأول مرة، لتؤكد انها تمتلك ايضا موهبة تمثيلية واعدة، حيث جعلتنا بادائها الجميل نعيش لحظات «متعة السينما»، وتفوقت في دور «غالية» الحبيبة التي ترفض الهروب للزواج من «عزيز» خوفا على أهلها، وتجمعها المصادفة مرة اخرى به بعد سنوات على متن رحلة طائرة يكون هو قائدها، فتتذكر ما حدث في الماضي ويسترجع معها «عزيز» رغبته في الارتباط بها وان حبه لها لم ينته، ونشاهد انفعالاتها والتقلبات النفسية التي تمر بها مرسومة بدقة على ملامحها، فكانت بيبي هي «غالية» بكل تفاصيلها.

كثيرا ما تخبئ الافلام لأبطالها مشاهد معقدة وقد تحمل خطرا على حياتهم، وهذه المشاهد سلاح ذو حدين وقد تكون «فخا»، فإما أن ينجح الفنان فيها أو يفشل، ويعتبرها البعض تحديا لإثبات قدراتهم التمثيلية، وآخرون يبتعدون عنها، هذا ما تبادر الى الذهن عندما شاهدنا العبدالمحسن وهي تقدم بجدارة مشهد «ماستر» هو الأصعب في «هامه»، حيث ظهرت وهي تغرق بعد سقوط الطائرة في المحيط، وأثناء غرقها تتذكر كل ما مر بها من أحداث، فنجمة «السوشيال ميديا» الشابة لديها قدرات تمثيلية كبيرة.

أداء بيبي العبدالمحسن حاز إعجاب جميع من شاهد الفيلم، وكان حديث كل من حضر العرض الخاص الذي أقامته شركة «زين» الفترة القليلة الماضية بسينما «سنسكيب» بليلى جاليري، والذين اكدوا أنه اكثر دور أحبوه في العمل، ما يبشر بمستقبل واعد لنجمة شاملة ومتنوعة قادمة على الطريق.

جدير بالذكر أن فيلم «هامه» يواصل حصد النجاح في دور العرض المحلية وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج خالد الرفاعي وبطولة كل من: عبدالعزيز الحداد، بشار الشطي، بيبي العبدالمحسن، علي كاكولي، حمد أشكناني، فرح الهادي، عقيل الرئيسي، ريم ارحمة، عبدالله الباروني، يوسف البلوشي، روان مهدي، أسماء الملا وزينب غازي وآخرين.