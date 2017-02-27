أحمد الفضلي

«إشاعة مصدرها مقلب مأذون شرعي» بهذه الجملة نفى الفنان القدير حسين المنصور ما تردد مساء امس الأول «السبت» من إشاعة تؤكد زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، الأمر الذي نتج عنه ردود أفعال مستغربة من قبل المقربين منه وجميع جمهوره.

وأكد المنصور خلال حديثه لـ«الأنباء» انه صدم بما سمعه من المقربين منه وكذلك من خلال اتصالات هاتفية تلقاها من اصدقائه وأقاربه تستفسر عن صحة خبر زواجه من عدمها، خصوصا ان الاشاعة كانت تستند الى صورة تظهره مع ماذون شرعي أثناء توقيعه على عقد زواج ترافقها ابتسامته العريضة، مما يؤكد صحة الخبر، وقال: ما حدث ما هو الا مقلب من المأذون الذي قام بنشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة التقطت لي اثناء توقيعي كشاهد على عقد قرآن ابن اخي وتم توظيف الصورة بإشاعة زواجي، والمشكلة ان الصورة خدمت الخبر بشكل كبير، وساعدت في انتشاره وكان مقلبا طريفا من الماذون.

وفيما يتعلق بنشاطه الفني، ذكر المنصور انه مستمر حاليا في تصوير مشاهده الأخيرة في المسلسل الدرامي الاجتماعي «ممنوع الوقوف» بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية، وبعد الانتهاء من هذا العمل سيبحث في النصوص التي قدمت له مؤخرا لاختيار عمل آخر، حيث يعد المنصور من الفنانين الرافضين لمبدأ العمل في مسلسلين في وقت واحد.