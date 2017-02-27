يشارك الفنانان ميساء مغربي وسامح الصريطي كعضوين في لجنة تحكيم مهرجان مكناس للدراما التلفزيونية، المنعقد من 10 إلى 11 مارس، بالإضافة إلى حضور عدد من نجوم الدراما السورية مثل باسل خياط والمخرج حاتم علي والممثل السوري قصي خوري وعابد فهد وسلوم حداد.

وتعد جمعية العرض الحر المنظمة لمهرجان مكناس للدراما التلفزيونية، ببرمجة مهمة من الأعمال المغربية والأجنبية سواء المشاركة في المسابقة أو المبرمجة خارجها، حيث تم حصر عدد الأعمال المشاركة في المسابقة في 12 عملا، (8 أفلام و4 مسلسلات)، فيما لم يتم بعد التوصل لعدد نهائي من المشاركات الأجنبية خارج المسابقة، بفعل المشاركة المكثفة للبلدان المشاركة في هذه النسخة التي وصل عددها إلى 10 دول.

وذكرت تقارير صحافية انه ستعرض الإنتاجات الدرامية التلفزيونية لموسم 2016/ 2017، بكل من قاعة دار الثقافة محمد المنوني وقاعة المعهد الفرنسي بمكناس اللتين ستحتضنان هذه الدورة، وبالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات، كما برمجت إدارة المهرجان كعادتها زيارات ترفيهية لصالح نزلاء سجن مكناس، وخصصت حيزا زمنيا من العروض لصالح الأطفال، بالإضافة إلى برمجة ندوة حول التلفزيون كآلية للتأثير في المتلقي، وورشات في كتابة السيناريو ودروس «ماستر كلاس» حول الإنتاج الدرامي التلفزيوني.