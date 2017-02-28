تركت كل أعمالي لأجل «رمانة» وتلفزيون الإمارات مبادر للتعاون

أميرة عزام

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حل الفنان والمنتج الاماراتي احمد الجسمي ضيفا مساء اول من امس على برنامج «القايلة» الاذاعي، واكد خلال اللقاء محبته الكبيرة للكويت التي عاش فيها طفولته، مشيرا الى انه يتواجد في الكويت منذ اسبوعين لتصوير مسلسل «رمانة» مع الفنانة القديرة حياة الفهد، معلنا انه ترك كل اعماله لاجل هذا العمل.

ولفت الجسمي الى الدعم والثقة التي اصبحت تمنحها الامارات لفنانيها ومنتجيها حتى اصبح تلفزيون الامارات هو المتعاون بل المبادر لدعم الاعمال الانتاجية الجديدة، ملمحا الى ان موافقات النص واجازاته تسير مسهلة على النظام بأخذ الموافقات.

وعن الفن الحقيقي في الوقت الحاضر، قال ان مصر هي «هوليوود العرب» والكويت «هوليوود الخليج»، مبينا ان الفن الحقيقي اختلط وتهمش بسبب دخول التواصل الاجتماعي وظهور «الفاشنستات» بملايين المتابعين فيما ان النجم الحقيقي لا يملك بضع عشرات بسبب سيطرة المعلن على السوق، لافتا الى ان المنتجين احيانا يتجهون لهذه الفئة على حساب الفنانين الحقيقيين.

من زاوية اخرى، قال الجسمي: الشارقة العاصمة الثقافية للامارات ودعم الشيخ القاسمي للفرق المسرحية كبير، مشيرا الى انه يوجد في المسرح بعض الذين لا يستحقون الدعم وقال انهم مجرد فقاعة ستنتهي لا محالة قريبا.

والتقت «الأنباء» الاعلامية ايمان نجم وسألناها عن استعدادها للحلقة، فأجابت انها استفسرت عن اعمال الجسمي الانتاجية الخليجية والعربية المشتركة الجديدة الفترة المقبلة، فيما اكد المعد الزميل صالح الدويخ انه ركز على تعاون أحمد الجسمي مع الفنانة القديرة حياة الفهد التي اشترك معها في عشرات الاعمال فنيا، وقال: هناك احتمالية ان يكون بينهما انتاج مشترك اذ يحملان الكثير من الخواص المشتركة.

من جهته، اكد المخرج جاسم محمد ان «القايلة» مستمر في تقديم الجديد، مشيرا الى انه يتم الاعداد للحلقات خلال اجتماع شهري لفريق العمل، ملمحا الى ان البرنامج يركز على الاعمال الاجتماعية مثل «قايلة المتزوجين» والفقرة القانونية لفائدة المستمعين.

جدير بالذكر ان برنامج «القايلة» من تقديم: مايك مبلتع وايمان نجم وإخراج: دواس العجمي وجاسم محمد وخالد ملك، اعداد: صالح الدويخ وفاطمة القلاف، منسق اعلامي: آلاء الوزان، هندسة اذاعية: خالد المزيني، متابعة وتنسيق: ابتسام عبدالحليم، فويس اوفر: حنان المهدي وحمزة التيلجي وبو چندل.