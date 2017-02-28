أنهت الفنانة السورية نسرين طافش تصوير بطولة إحدى حلقات مسلسل «شبابيك» للمخرج سامر برقاوي الذي يشارك فيه مجموعة من النجوم.



وشاركت طافش مع النجم السوري محمود نصر في بطولة حلقة «هجمة مرتدة» التي تدور أحداثها حول خلاف كبير يحصل بين الزوجة وزوجها الذي يعمل مخرجا وتتطور هذه المشاكل نتيجة طبيعة عمل الزوج لتصل العلاقة بينهما إلى مفترق طرق.

من جهة أخرى أبدت نسرين سعادتها بعرض مسلسل «شوق» الذي تؤدي دور البطولة فيه برفقة باسم ياخور.



وأكدت أن من قبيل الصدفة ربما أن ثنائياتها الناجحة كانت مع ياخور وقالت، في تصريحات لها: «من الصدفة أن أغلب الثنائيات التي قدمتها وأجمل أدواري كانت مع الصديق والإنسان المثقف الواعي والممثل المبدع والمتمكن باسم ياخور من مسلسل «ربيع قرطبة» و«فجر آخر» و«صبايا» و«جلسات نسائية» و«الإخوة» و«بنات العيلة»، وحاليا مسلسل «شوق».