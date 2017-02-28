أحمد الفضلي

يستعد النجم بشار الشطي لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «كحل أسود قلب ابيض» الذي يتم التجهيز له حاليا من قبل المسؤولين عن شركة «ديتونا» للإنتاج الفني الجهة المنتجة للعمل الذي يعتبر من أضخم الأعمال في رمضان المقبل.

ومن المنتظر ان ينضم الشطي الى طاقم عمل المسلسل فور بدء التصوير في الايام القليلة المقبلة، حيث يسابق مسؤولو الشركة الزمن لإنجازه قبل بدء السباق الرمضاني، خصوصا ان العمل يشكل ثاني إنتاج للشركة هذا العام بعد إنجازها لمسلسل «صوف تحت حرير» والمقرر عرضه قريبا، حيث لم يدرج العمل ضمن قائمة أعمال الشركة لرمضان 2017.

وسيجسد الشطي أحد أدوار البطولة في المسلسل الذي كتبته الكاتبة المتميزة منى الشمري ويخرجه محمد دحام الشمري الى جانب كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية منهم الفنان القدير جاسم النبهان ونور وعبدالمحسن النمر وميس كمر وعبدالله التركماني وأمل العوضي ومرام ومنى حسين وعبدالله الباروني وليلى السلمان وغزلان وغيرهم من النجوم الشباب.

والعمل، الذي من المقرر تصويره في إمارة دبي، مقتبس من المجموعة القصصية للكاتبة منى الشمري «يسقط المطر تموت الأميرة» وهو عمل اجتماعي تراثي يتناول حقبة قديمة من المجتمع الكويتي وفيه تقدم بيئات جديدة تماما لم تقدم من ذي قبل في الدراما الخليجية.

ومن جانب آخر يبحث الشطي حاليا في العديد من العروض التي تلقاها في الفترة الماضية على مستوى الاعمال الدرامية والمسرحيات الاستعراضية، وذلك لاختيار الانسب من بينها والاطلالة من خلاله على جمهوره في عيد الفطر المقبل، حيث يعد الشطي من الفنانين الحريصين على الظهور بالأعمال المسرحية الاستعراضية في كل عام على امتداد السنوات الماضية.