خرجت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عن صمتها وردت على منتقدي ملابسها الجريئة التي تظهر بها في حفلاتها أو تقوم بنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت شاهين: «أقول لكل شخص لا تعجبه ملابسي أو يرى أنها مستفزة لا تشاهدني ولا تشاهد صوري ولا تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي».



وأضافت شاهين، في تصريحات لها: «أنا لا أهتم بأي انتقاد يوجه لي بسبب ملابسي، وأنا حرة ولا أسمح لأحد بأن يتدخل في حياتي بهذا الشكل وفي كل تفاصيلها».

يذكر أن آخر حفلات دوللي شاهين كان الحفل الذي أحيته في مصر بمناسبة «عيد الحب».