هلال: أقدم في «رب قلوب» شخصية رجل عصامي يتمتع بالأمانة والشرف

القاهرة - محمد صلاح

أقامت منظمة الامم المتحدة للفنون برئاسة د.نبيل رزق ولجنة أبناء «فناني الزمن الجميل»، حفلا ضخما في القاهرة حضرته «الأنباء»، كرمت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة القديرة حياة الفهد ودنيا سمير غانم وحسن الرداد وحمادة هلال وحسن حسني ومحمد هنيدي واحمد عدوية، بالإضافة إلى أبناء فناني الزمن الجميل، الذين حصلوا على جائزة «يونارتس قديم وجديد» لعام 2017 بعد ان تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم برئاسة الفنانة رجاء الجداوي، وعضوية الملحن محمد ضياء، والنقاد نادر عدلي وماجدة موريس وسحر الجمل وباكينام قطامش. وقد أعرب النجوم عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يأتي تتويجا للمجهود المبذول في أعمالهم الفنية.



وأكد حسن الرداد عقب التكريم في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيكون سعيدا لو جمعه عمل فني بأسرة زوجته ايمي سمير غانم لأنهم جميعا نجوم من العيار الثقيل وقال: بالطبع سيكون عملا كوميديا، مشيرا إلى انه سبق ان تلقى عرضا لبطولة مسلسل مع ايمي ودنيا ودلال عبدالعزيز ولكنهم رفضوه جميعا لأنه لم يقدم جديدا للدراما.

ومن ناحية اخرى صرح حمادة هلال لـ «الأنباء» بأنه يستعد لتصوير دوره في مسلسل «رب قلوب»، حيث يجسد شخصية رجل أعمال عصامي يتمتع بالأمانة والشرف، ويكافح من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح أحد أكبر رجال الأعمال، مؤكدا أنه حرص على إظهار الطرق المشروعة التي سلكها هذا الرجل في سبيل تحقيق أحلامه ونجاحه بهذا الشكل.

وحضر الاحتفالية سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد والنجمة الإماراتية هدى الخطيب، دنيا سمير غانم، حسن الرداد، محمد هنيدي، حسن حسني، رامي صبري، المنتج محسن جابر، يسري الجندي، المخرج سمير سيف، محمود الجندي، أحمد عدوية، جمال بخيت، إيمان السيد، أحمد داش، الموسيقار محمد رحيم، فيفي عبده، الموسيقار محمد سلطان، والمايسترو هاني فرحات.