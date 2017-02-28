استقر الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد على تقديم جزء ثان من المسلسل الإذاعي «عصابة مرعوب» عقب شهر رمضان المبارك، بالتعاون بين شركة اندبندنس للإنتاج الفني والمسرحي «روتانا»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في نسخته الأولى والذي بث عبر أثير إذاعة «روتانا اف ام» أخيرا.

و«عصابة مرعوب» من انتاج شركة اندبندنس للإنتاج الفني والمسرحي، تأليف سامي مهاوش، ورشة كتابة فريق عمل شركة اندبندنس، مدير الفرقة خالد شاهر، مساعد مخرج جاسم العازمي، إخراج حسن رئيسي، إشراف عام بندر طلال السعيد.

ويأتي المسلسل الذي يضم نخبة من النجوم ليشهد عودة شخصية «مرعوب» مجددا بعد سنوات من غيابها، حيث سبق ان جسدها الفنان القدير سمير القلاف في مسلسل «الأقدار» لتعود للظهور من جديد في مسلسل «عصابة مرعوب» الإذاعي، وذلك بعد أن يتزوج من «نبوية» وينجب منها ثلاثة أطفال وهم «طايش، زقرتي، صرقوع»، كما يقوم بالإشراف على تربية أبناء بيت الجيران وهم شابان وبنت «عبسي، لينا، عمروس» ويقوم «مرعوب» من خلال الأسرتين بتشكيل عصابة تقع بالكثير من المشاكل مع ممثل القانون المحقق «كونان» ونتابع معهم يومياتهم في أحداث مسلسل «عصابة مرعوب».

وشخصيات العمل تأتي على النحو التالي: مرعوب «سمير القلاف»، نبوية «سلطان الفرج»، طايش «عبدالله بهمن»، زقرتي «احمد ايراج»، صرقوع «احمد التمار»، عبسي «سامي مهاوش»، لينا «ايمان نجم»، عمروس «محمد الفيلكاوي»، المحقق كونان «فيصل الزامل».