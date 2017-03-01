أميرة عزام

أكد الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون مجيد الجزاف ان وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون الكويت تعمل على بذل مساعيها في اثراء مكتبة التلفزيون بعشرات الأعمال التي اختفت وفقدت خلال فترة الغزو الغاشم ولم يعد لها مواد خام أو أصول، حيث قام الجزاف وبتوجيهات من وكيل الوزارة طارق المزرم بتكليف كل من مدير التنسيق بدر حسن ورئيس الدعم الفني محمد الخرافي بمهمة عمل رسمية الى دولة الامارات العربية وذلك للحصول على نسخ من بعض الأعمال الفنية التي كانت تخص تلفزيون الكويت، حيث ان غالبية التلفزيونات الخليجية لا تزال تحتفظ بنسخة من هذه المواد سواء من أعمال مسرحية او برامج او مسلسلات او سهرات وغيرها.



ولفت الجزاف الى ان دول مجلس التعاون قد ابدت تعاونا كبيرا بتزويد وزارة الاعلام الكويتية نسخا عن الأعمال التي تم طلبها وتضم مسلسلات تاريخية ترجع الى بداية انطلاقة التلفزيون وتسجيلات نادرة لكبار المطربين الكويتيين الذين أثروا الحركة الفنية لأعمالهم المتميزة.

وفي السياق نفسه يسافر وفد آخر الى مملكة البحرين للقيام بنفس المهمة تمهيدا لعرضها على شاشة قناة «القرين» التي تهدف للمحافظة على الهوية الكويتية.

يذكر ان قناة «القرين» انطلقت يوم 25 فبراير، ولاقت صدى طيبا لدى مستقبليها ليس على مستوى الكويت فقط بل في الخليج والوطن العربي، نظرا لقوة إرسالها على تردد (نايل سات 11055) و(عرب سات 12523)، الذي أوصلها الى كل مكان في العالم.

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