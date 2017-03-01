نانسي وهيفاء وإليسا ونجوى كرم ويارا قريبات إلى قلبي.. ونوال الزغبي لاتزال تحافظ على أناقتها





بيروت - بولين فاضل

تبدو ألين وطفة مقدمة برنامج «ستايل» على شاشة «MBC» متصالحة مع ذاتها حين تؤكد انها لا تحسد أحدا ولا تغار من أحد في الوسط الإعلامي وعينها على برنامجها فحسب، وهي سعيدة حيث هي، وتحاول ان تطور ذاتها باستمرار رغم مرور 11 سنة على تقديمها برنامج الموضة على شاشة «MBC»، كما تؤكد ألين أنها تشعر بالأمان في «MBC» وهي تدرك أن كثيرات يتمنين أن يكن مكانها في هذه المحطة وفي البرنامج الذي تقدمه.



«الأنباء» حاورت ألين وطفة بعد عودتها من أسبوع الموضة في باريس، فإلى التفاصيل:

تعودين من باريس بعد تغطية أسبوع الموضة فيها لصالح برنامجك «ستايل»، هل مازلت تتحمسين لهذه المهمة بعد 11 سنة على تقديمك برنامج الموضة على شاشة MBC؟

٭ مازلت على حماسي ولم أمل من هذه المهمة لأن الموضة تجدد نفسها بنفسها وفي كل مرة هناك مصممون جدد يدخلون عالم الموضة في مقابل من ينكفئ أو يتراجع، كما ان ثمة فضولا لمعرفة ما يمكن أن يقدمه المصممون الكبار من جديد في أسابيع الموضة.

بعد مشوارك الطويل مع المصممين، من المصمم الأقرب إلى قلبك؟

٭ ايلي صعب هو الأقرب إلى قلبي، هو صاحب شخصية رائعة وأحبه كثيرا وليس صدفة ان يكون قد بلغ ما بلغه.

كيف وجدت برنامج «Project Runway» الذي كان ايلي صعب على رأس لجنة التحكيم فيه؟

٭ استمتعت جدا بالبرنامج وأعلم كم بذلت فيه «MBC» من مجهود وقد سألت ايلي صعب عن تجربته فيه وكان رده ان هذه التجربة من أجمل تجارب حياته وقد أثرت فيه وسوف يكررها.

تمنيت أن تكوني مقدمة البرنامج مكان جيسيكا قهواتي؟

٭ لا افكر بهذه الطريقة، فأنا سعيدة ببرنامجي والمكان الذي أنا فيه لا يجعلني أحسد أحدا، على العكس الآخرون يتمنون أن يكونوا مكاني لأن برنامجي لا يتوقف على مدار السنة وأنا في سفر دائم للقاء المصممين والمبدعين وبالتالي عيني ليست على أي برنامج آخر رغم اني أدرك اني قادرة على تقديم أي برنامج مباشرة «وقدها وقدود».

ألا تخشين أن يأتي يوم ويتوقف برنامجك؟

٭ «MBC» تشعر أفرادها بالأمان، في محطات أخرى كنت أشعر بالقلق أما في «MBC» فقلق الغد غير موجود، «ما بعرف ليه»، يعني لا أفكر ما إذا كنت سأستمر في برنامجي أم لا رغم علمي أنه سيأتي يوم وتأتي مكاني مقدمة برامج أصغر سنا.

قلت إنك سعيدة ببرنامج «ستايل»، لكن أليست عينك على برنامج آخر مواز له؟

٭ يا ريت، فأنا أحب أن أظهر قدراتي في برامج أخرى، خصوصا ان ثمة من يعتقد اني غير قادرة على تقديم برنامج آخر.

نشرت أخيرا صورة لك مع النجمة نانسي عجرم، فهل هي الفنانة الأقرب إليك؟

٭ هي من جملة الفنانات القريبات لكنها ليست الوحيدة، فأنا قريبة أيضا من هيفاء وإليسا ونجوى كرم ويارا.

في رأيك من الفنانة الأكثر أناقة؟

٭ سأتحدث بموضوعية وأسمي نوال الزغبي، فهي لاتزال تحافظ على أناقتها منذ سنوات طويلة وهي قادرة على إطلاق موضة معينة، هذا لا يعني ان البقية «ما بتلبس حلو» لكن نوال ومنذ زمن «Fashionista».

تملكين شخصية ديبلوماسية...

٭ (مقاطعة)، ليس خطأ لكن هذا لا يعني اني أمثل في علاقاتي مع الآخرين، قد لا أحب شخصا معينا ومع ذلك أقوم بواجباتي تجاهه لكني أظل بعيدة نوعا ما، في أي حال، «أنا حدا خفيف» ولا أستضيف أشخاصا كي أبكيهم أو أدخل في خصوصياتهم إنما كي أضيء على أعمالهم وتصاميمهم.

من أصدقاؤك في الوسط الإعلامي؟

٭ «نيشان بموت فيه»، أستشيره في أمور مهنية وخاصة وهو أخ وصديق.

أما من منافسة مع مذيعات MBC؟

٭ ما من منافسة لأن المحطة تضع كل إعلامي في المكانة التي يستحقها.

هل يمكن القول ان طموحك يقتصر على الاستمرار في برنامج الموضة؟

٭ الطموح لا يقف عند حد وأنا أطمح دائما إلى الأفضل سواء في برنامجي أو في برنامج آخر، لذا أعمل على نفسي باستمرار كي أحافظ على مكانة برنامج «ستايل» ومكانتي فيه، لاسيما أنه برنامج الموضة الأول في العالم العربي.