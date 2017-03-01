قال الفنان الفلسطيني محمد عساف انه سمع منذ أيام ما قالته الفنانة المغربية دنيا بطمة عنه في برنامج «ليالي الكويت»، وقال: «للمرة المليون أقول لها ربي يوفقك، لا أكن لك أي حقد أو كراهية، كما لم أتحدث عنها يوما بالسوء، بل على العكس أشيد دائما بصوتها، صدقيني يا دنيا لا يوجد لدي أي مشكلة معك أو لا أشعر بالضغينة أو بالحسد نحوك».

وأضاف عساف في تصريحات صحافية له: «يا دنيا بما انك لم تري خير الإنسان من شره فلا تحكمي عليه ولا تلقي اتهاماتك بلاء على الناس، إذا أردت أن تتحدثي في الإعلام عن موضوع معين فهناك مواضيع أكثر أهمية وأفضل من هذا الأسلوب، صدقيني الحقد والكراهية والقيل والقال لا فائدة منها، ولا وقت لدي لأرد على هذه المواضيع».



ولفت النجم الشاب إلى أنه لم يجمعهما أي حديث شخصي ولا يوجد أي تواصل بينهما، وقال: «لكنني لا ألومها إذا كانت تشعر بالغيرة، يا دنيا لو شتمتيني فلن أشتمك، ومهما قلت فلن أقول كلاما سيئا بحقك، بالنهاية أنا إنسان عندما أنام على وسادتي أنام مرتاح الضمير، لأنني لم أشتم أحدا يوما أو أظلم إنسانا أو أحسده، أمشي في طريقي وأعرف ما هو وما غير ذلك هوامش».



وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أثارت ضجة كبيرة بمقابلتها في برنامج «ليالي الكويت» الذي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت بسبب تصريحاتها الجريئة، ورأت أن الفن يغير الإنسان، إلا انه غيرها للأحسن، مشيرة إلى أن الفنان الفلسطيني محمد عساف تغير للأسوأ، وأضافت مهاجمة عساف: «هو شو قدم للفن، ولا ممكن أعمل ديو معه، ممكن أعمل ديو مع فنان نجم مش فنان مبتدئ».