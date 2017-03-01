يبدو أن النجاح الكبير الذي حققته الفنانة يسرا العام الماضي مع مسلسل «فوق مستوى الشبهات» وضعها في مرمى الحاسدين، فأصابتها «عين الحسود» مع مسلسلها الجديد «على سلم الخدامين» الذي يواجه العديد من الأزمات والمشكلات التي تهدد بعدم خروجه إلى النور هذا الموسم، رغم حماس يسرا الشديد له والمنتج جمال العدل الذي قرر بناء حي الوراق بالكامل على قطعة أرض قام باستئجارها على النيل لتصوير المسلسل الذي تدور معظم أحداثه بحي الوراق وهي المنطقة التي تقيم فيها بطلة العمل «نعيمة» التي تعمل خادمة بالبيوت، وتجسدها يسرا.

ووفق تقارير صحافية مصرية فكلما تم تحديد موعد للتصوير يتم تأجيله لظروف مختلفة، كان آخرها اعتذار الفنان محمد ممدوح عن الاشتراك في بطولة المسلسل، بعد إصابته بتمزق في الأربطة بقدميه اليسرى واليمنى أثناء تصوير مشاهده في فيلم «الخلية» مع أحمد عز، وتم نقله إلى المستشفى، الأمر الذي حال دون استمراره بالمسلسلين المتعاقد عليهما هذا الموسم «على سلم الخدامين» و«لا تطفئ الشمس».

وسبق اعتذار ممدوح، اعتذار مجموعة من الفنانات عن لعب أدوار بنات «نعيمة» بالمسلسل، فبعد ان تم التعاقد مع ريم مصطفى وجميلة عوض، اعتذرت ريم بعد ان حدثت تغييرات في الخط الدرامي للشخصية التي تلعبها بالمسلسل وفقا للتعديلات التي طلبها المخرج هاني خليفة من فريق الكتابة، وتم ترشيح الفنانة ريهام حجاج لتلعب نفس الدور وبعد أن أبدت موافقتها، تراجعت وانسحبت، ويأتي قرار جميلة عوض بالاعتذار هي الأخرى، ليبدأ هاني خليفة رحلة ترشيح الأبطال من جديد، وقد تم الاتفاق المبدئي مع الفنانة سارة سلامة للعب دور واحدة من بنات «نعيمة» وجار البحث عن الابنة الثانية.