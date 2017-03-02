الشالاتي: الخلاف الفعلي بين الفرقة والشركة كان عدم حضور 4 من أهم الممثلين على رأسهم ربيع

أبو الفضل: وصل أشرف عبدالباقي نحو 100 ألف دولار.. وتعرضنا لخسائر كبيرة

أميرة عزام

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بعد اتهام فرقة «مسرح مصر» لشركة «ديفرنت تولز» التي نظمت عروض الفرقة في الكويت خلال الفترة القليلة الماضية، باختراق بعض البنود المتفق عليها في العقد والاتهام بسوء المعاملة وغيرها من الاعتراضات، أكدت «ديفرنت تولز» أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين «مسرح مصر»، جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي والاداري محمد الشالاتي والمدير العام هاني ابوالفضل اللذين أقاما مؤتمرا صحافيا للرد على ما أثير من قبل الفنان أشرف عبدالباقي حول اخلال الشركة بالعقد المبرم بين الطرفين وعدم تقاضي الفرقة المقابل المادي المتفق عليه بينهما.

واوضحت خلال المؤتمر أن الاخلال بالعقد جاء من قبل الفرقة، حيث اكد الشالاتي ان البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن الشركة تكون ملزمة بتوفير تأشيرات الدخول علاوة على تذاكر السفر لجميع أفراد الفرقة البالغ عددهم 30 شخصا وذلك بداية من يوم 21/2/2017 الا أن الفرقة أرسلت 10 أشخاص منها قبل الموعد المحدد بنحو 3 أيام وهو ما تسبب في تكاليف اضافية والاخلال بالتعاقد مع الفندق المستضيف للفرقة، وقال الشالاتي: المشكلة لم تكن في هذا الأمر ولكن ما حدث بعد ذلك هو وجود خلاف لا يذكر بين أحد أعضاء المسرح خلال 3 أيام و«الويتر» على أحد المشاريب على اثره طالبت الدفعة الأولى التي وصلت الكويت بمغادرة الفندق والانتقال الى غيره ما اضر الشركة لتغيير الفندق نزولا على رغبات اعضاء الفرقة.

وأضاف: موضع الخلاف الفعلي بين الفرقة والشركة كان عدم حضور 4 من أهم الممثلين من أعضاء الفرقة على رأسهم الفنان علي ربيع، مشيرا الى أن بعض وسائل الاعلام قالت ان الأخير لم يحضر بسبب الاخلال بالتعاقد من الناحية المادية بالرغم من أن هذا غير صحيح، وذلك علاوة على التأخير في تقديم العرض لمدة تجاوزت الساعة بالرغم من هذا الأمر ينال من الصورة التنظيمية للشركة وللعرض بصفة عامة.

من جانبه، قال ابو الفضل: العقد المبرم بين الفنان أشرف عبدالباقي والشركة يصل الى 360 ألف دولار على أربع حفلات مع 20 ألفا خاصة بالفنان على ربيع على كل حفلة، وما وصل الفنان من المبالغ نحو 100 ألف دولار وذلك خوفا من تكرار ما حدث في العام الماضي من اخلال بالعقد.

وأكد ابو الفضل أن تراجع الفنان علي ربيع عن الحضور للعرض تسبب في خسائر كبيرة للشركة بسبب الغاء كثير ممن اشتروا تذاكر المسرح واستعادتهم أسعار هذه التذاكر، لافتا الى أن من بنود العقد أن تكون المسرحيات وفقا للاتفاق عرض أول الا أنه فوجئ بوجود برومو إحدى المسرحيات يعرض على محطة «ام بي سي» بما يعني أن المسرحية ستعرض بعد يومين على المحطة مجانا وهو ما تسبب في عزوف الكثيرين عن المسرحية، أملا في مشاهدتها مجانا.

واختتم ابو الفضل حديثه بالتأكيد على أن شركته شرعت بالفعل في اجراءاتها القانونية ضد فرقة «مسرح مصر» وذلك بناء على خرق الفرقة لنحو 6 بنود في العقد من أصل 23.