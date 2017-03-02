فهد الأمير: الإمارات سباقة في المشاركات الوطنية للكويت

أحيت فرقة الجهراء للفنون الشعبية الاحتفالات بالأعياد الوطنية، حيث شاركت في حفل سفارتنا في أبوظبي، والذي حضره أركان السفارة وعلى رأسهم السفير صلاح البعيجان وعدد من الشخصيات والديبلوماسيين للدول العربية والأجنبية والقنصل ذياب الرشيدي والسفير الإماراتي في الكويت.

ومن جانبه، اكد رئيس فرقة الجهراء للفنون الشعبية فهد عثمان الأمير ان الفرقة قامت بعمل عرضة حملت عنوان «دار السعد يا دار زايد بقيادة القايد خليفه» واشتملت على فعاليات اخرى مثل العرضة والفريسني والمجيلسي وجميع الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الحضور وبمشاركة شعبية من الجمهور الإماراتي والكويتيين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: نتقدم بالشكر لوزارة الاعلام ووزارة الخارجية ممثلة في سفارة الكويت في دولة الإمارات والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكذلك سفارة الامارات على الاهتمام والحفاوة الكريمة التي تمتعنا بها طيلة وجودنا هناك سواء من سفارة الكويت أو المسؤولين في دولة الإمارات العربية، وهذا ليس بغريب عليهم فهم أهل لذلك، وهذا هو معدن أهل وأبناء الخليج، وخصوصا دولة الإمارات التي هي دائما سباقة في المشاركات الوطنية للكويت.