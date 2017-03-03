أحمد الفضلي

انضم النجم الشاب علي كاكولي الى طاقم عمل المسلسل الدرامي «كان يا ما كان» الذي يصور حاليا في إحدى قرى العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية بقيادة سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة سعاد عبدالله.

ويشكل العمل التجربة الأولى لكاكولي امام سعاد عبدالله، حيث لم يسبق أن جمعهم عمل رغم مشاركة النجم الشاب في بطولة العديد من الأعمال الدرامية المحلية والخليجية على امتداد السنوات الماضية وإثبات وجوده كفنان قادر على إثبات موهبته.

ومن المنتظر ان يلعب كاكولي أحد أدوار البطولة في المسلسل الذي يعتمد على مجموعة من الحلقات والحكايات، حيث يتكون المسلسل من حكايات تمتد على مدى حلقتين أو ثلاث حلقات ولكل حلقة مضمونها وأبعادها وفريقها الفني، والعمل من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وسيتعاون في إخراجه عدد من المخرجين منهم محمد القفاص ومنير الزعبي وأحمد يعقوب المقلة وخالد الرفاعي وغيرهم، ويعد «كان يا ما كان» من أبرز الاعمال الدرامية التي ستعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وغادر كاكولي الى المنامة لتصوير مشاهده في المسلسل ومن المقرر ان يرافق فريق العمل برحلات اخرى الى دول أوروبية لتصوير بقية المشاهد، حيث يصور العمل بين الكويت والبحرين وعدد من المدن الأوروبية.

الجدير بالذكر ان «كان يا ما كان» سيشهد مشاركة العديد من النجوم، منهم، بجانب علي كاكولي وسعاد عبدالله كل من شجون الهاجري وفاطمة الصفي وفيصل العميري وحمد أشكناني وفرح الصراف وغيرهم من النجوم الشباب.