دلال العياف

أجرى الفنان القدير محمد المسباح، صاحب الصوت العذب والحنان في مجمل الكلمات المعبرة التراثية التي يغرد بها، عملية «الديسك» في الفترة القليلة الماضية.

«الأنباء» حرصت على الاطمئنان على صحة المسباح بالاتصال، حيث قال: «الحمد لله الذي منّ علي بالخروج من غرفة العمليات بالسلامة بعد إجراء عملية الديسك، ومنّ علي بالشفاء، أشكر حرصكم ومحبتكم ومتابعتكم الدائمة للفن والفنانين، شكرا لجريدتكم الغراء فردا فردا وعلى رأسها مسؤوليها الأحباء».

من ناحية أخرى، طمأن الفنان القدير محبيه من كل أرجاء العالم، ووجه كلمات لهم عبر حسابه على «إنستغرام»، وقال: «عجزت عن الرد على كل المسجات الجميلة التي وصلتني من الأحبة على قلبي، متابعيني الأفاضل فما لقيت إلا اني أرد عليكم بمطلع من أغنية جديدة سجلتها قبل دخولي للمستشفى أهديها لكم، وأتمنى أن تنال إعجابكم، وهي من كلمات أخي الغالي ناشي الحربي وألحان أخي الغالي محمد البعيجان، والتي يقول مطلعها: «يا هناي بدنيتي وأحلام عمري.. ويا هناي وبلسم جروحي ودواي.. ومن عرفتك.. احلوت الدنيا بعيني».

بدورنا، نتمنى للفنان القدير دوام الصحة والعافية ونحمد الله على سلامته بعد إجراء عملية «الديسك».