خلود أبوالمجد

تقيم أكاديمية «لابا» سلسة ورش عمل في فن الإيقاع الشرقي والغربي على مدى أربعة أيام من 5 إلى 8 الجاري، ويحل عازف الدرامز العالمي زاك بوند ضيف شرف في اليوم الأخير، وذلك بهدف تعليم المشاركين تقنيات العزف على مستوى احترافي.

وتعتبر الورشة، التي يمكن للراغبين التسجيل فيها بمقر مؤسسة «لوياك» في المدرسة القبلية، امتدادا لجهود فرقة «نبض» الإيقاعية لإبراز الإيقاعات العربية والخليجية وتقنيات العزف على شتى آلاتها، من الطبلة إلى الرق والدف مرورا بالكاخون الإسباني.



وقالت نسرين ناصر، مديرة قسم الموسيقى في «لابا»: «نبض» الإيقاعية هي أول فرقة في الكويت تعتمد كليا على الآلات الإيقاعية وحدها حيث تأخذنا في رحلة موسيقية استكشافية عبر الإيقاعات العربية والخليجية والعالمية، وهي فرقة نابضة بالحياة كاسمها، يقودها ثلاثة من أكثر عازفي الإيقاع ابتكارا وإحساسا وهم سعيد الأرتيست، طاهر الكاشف وأحمد الفرماوي، ولكل منهم بصمته الخاصة على المقطوعات التي ينتجونها من أعماقهم لتحاكي «نبض» السامعين.