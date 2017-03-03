دلال العياف

فنان له طابع خاص وكاريزما غير مسبوقة لا يوجد من يشبهها، متواضع منذ بدأ مشواره الفني وحتى الآن، يطبق مقولة «خالف.. تعرف» ولكن يطبقها بالطريقة الصحيحة، حيث انه يبدع ويؤدي أعمالا فنية رائعة ذات قيمة دائما، له خفة طينة ويبحث عن التميز في كل شيء، ونجده في المناسبات المهمة ولا يمكن أن يغيب عن أي مناسبة وطنية لها ثقلها، كما يحرص من خلال فنه على تشجيع الفنانين الشباب وأي كادر فني، فهو خير من يوصل الحب بأغانيه، كما انه متعاون مع الصحافة ويقدر كل من يتقدم له بمشورة، انه الفنان الإماراتي الأصيل عبدالله بالخير الذي قدم الفترة القليلة الماضية غناية خاصة لابن بلده القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، وعبر بالخير عن سعادته بتولي المري المنصب.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتب في حسابه عبر «انستغرام»، وقال: «اللواء عبدالله خليفة المري شخصية متميزة من الناحية القيادية والحس الأمني العالي وسيكون اضافة للقيادة الأمنية للوطن كقائد عام لشرطة دبي».



وقال بالخير لـ «الأنباء»: هكذا يعبر سمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يذهل الشعوب بعطاءاته اللامحدودة واللامتناهية، عن الوطن وأبناء الوطن، ونهديه من صميم القلب ونقول له كونه مشجع الشباب الأول «شيخنا محمد كالبدر.. عمد عقلك النير محدن يطوله».



وفي نفس السياق، وجه بالخير تهنئة عبر «انستغرام» لعبدالله المري، وقال: «ألف مبروك للثقة العالية.. وتهنئة من صميم القلب ودعوات بالتوفيق والنجاح، مبروك يا عبدالله.. بكل فرحي وسروري اهني واغني لا الله، وأقول للقائد العام يا سيادة اللواء، ومبروك سيد القائد العام، هذا إهداء مني أنا.. عبدالله».