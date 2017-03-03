أحمد الفضلي

يقيم الفنان احمد ايراج حاليا في احدى المدن التابعة لمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية، والتي ستشهد اقامته لعدة أيام، يتم خلالها عقد اجتماعات مع عدد من الفنانين لبحث إمكانية اقامة أعمال فنية في القطيف خلال الفترة المقبلة.

وخلال وجوده في المملكة، وقع ايراج يوم الاثنين الماضي عقدا رسميا مع مؤسسة «حياة الفن»، احدى اكبر المؤسسات الخاصة بالإنتاج الفني في المملكة العربية السعودية، ليشارك في عمل مسرحي بعيد الفطر المقبل قد يقام في مدينة القطيف، وجاء توقيع إيراج بعد جلسة مباحثات جمعته مع ممثل الشركة ماجد محظوظ الذي تجمعه صداقة مع إيراج منذ فترة ليست بالقصيرة وسبق ان جمعتهما عدة أعمال في السعودية، من أبرزها «مرشح مشرشح» و«الحلوة زعلانة».

ومن المنتظر ان يغادر ايراج المملكة في الأيام المقبلة على ان يعود في بداية شهر رمضان، وذلك للتجهيز للعمل المسرحي الجديد، حيث تنتظره العديد من الأمور في الكويت قبل العودة الى القطيف.

وكان ايراج قد انتهى مؤخرا من تسجيل المسلسل الإذاعي الكوميدي «عصابة مرعوب» الذي أعاده الى المسلسلات الإذاعية، وكذلك سجل العام الماضي عودته الى مسرح الكبار من خلال المسرحية الكوميدية الاجتماعية «البيدار» التي جمعته بنجوم المسرح الكويتي أمثال الفنان القدير سعد الفرج وجمال الردهان وسمير القلاف وغيرهم من النجوم الشباب.

جدير بالذكر، أن أحمد إيراج خضع في الفترة الماضية للعديـــد من البرامج الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن، والتحق بناد صحي للحفاظ على وزنه ومعدله اللياقي، تحت إشراف مدربين متخصصين اشرفــوا على تدريبه في أحد الأندية الصحية.