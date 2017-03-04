بشار جاسم
انتهى الفنان محمد الصيرفي من تصوير مسلسل درامي جديد قبل فترة اسمه خطوات الشيطان قصة عادل صادق سيناريو وحوار ومعالجة درامية أسمهان توفيق بطولة الفنان الكبير غازي حسين ومشاري البلام وعبير أحمد وشهاب جوهر وبدرية أحمد ومحمد العجيمي وابراهيم الحساوي ومريم حسين ودومينيك حوراني.. وعن هذا العمل، يقول: هي دراما جديدة خليجية أتمنى ان يحوذ دوري في المسلسل جديد إعجاب المشاهد، وهناك ايضا قضايا جديدة تطرح بالمسلسل لأول مرة خطوات الشيطان إخراج حمد البدري، أما عن برامجه الكوميدية فيقول: انتهيت ايضا من تصوير جميع حلقات برنامج «الصيرفي صحفي» وهو برنامج نقدي بأسلوب كوميدي يتطرق لكل ما يجري في خلف الكواليس، أتمنى يعجب الناس ان شاء الله وحاليا أصور مفاجأة لعيد الفطر إن شاء الله وبعدها أبدا في تسويق الأعمال والله الموفق.