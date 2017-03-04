المهرجان ينطلق من 5 إلى11 الجاري بمشاركة 14 دولة

القاهرة - خلود أبوالمجد

تشهد مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية منافسة شديدة بين أفلام 17 فيلما من 19 دولة مختلفة، وتشهد المسابقة منافسة خاصة بين الفناناتين هند صبري وياسمين رئيس بفيلمين مصري أردني.

وتشارك هند صبري في المسابقة بفيلم «الببغاء»، وهو فيلم أردني، يشاركها بطولته أشرف برهوم، وتدور قصة الفيلم حول عائلة يهودية تنتقل من تونس إلى حيفا عام 1948 لتؤسس حياة جديدة هناك، ويفاجأون بوجود «سعيد» وهو ببغاء كبير تركه أصحاب البيت الأصليون من العرب، وقد شارك الفيلم في المنافسة على جوائز مسابقة «المهر القصير» في الدورة الماضية من مهرجان دبي السينمائي.

فيما تشارك ياسمين رئيس بفيلم «أسبوع ويومين» الذي يشاركها بطولته عمرو صالح، وهو فيلم مصري، تدور قصته حول زوجين يتعرضان للعديد من الضغوط بسبب قرار اﻹنجاب، وهو القرار الصعب الذي يتطلب منهما الكثير من التفكير والاحتياج إلى التواصل لاتخاذ القرار المناسب.

وتقام الدورة الاولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية في الفترة من 5 حتى 11 الجاري، وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 11 فيلما من 14 دولة، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فتضم 17 فيلما من 19 دولة.

الجدير بالذكر ان مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة د.ماجدة واصف، وبعضوية كل من المخرج داود عبدالسيد، الناقد يوسف شريف رزق الله، الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الصحافي جمال زايدة، ومدير التصوير وديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان.