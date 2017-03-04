أحمد الفضلي

يستعد الفنان سمير القلاف لتنفيذ تجربة جديدة على مستوى كتابة الاعمال الفنية ذات الطابع الكوميدي اللون المستحب له طوال سنوات عمله في الوسط الفني على مستوى التمثيل او كتابة المسلسلات.

وذكر القلاف انه يعتكف حاليا على كتابة نص تلفزيون عبارة عن مسلسل كوميدي سيحمل عنوان «بداية فلس» سيتم انتاجه من قبل قناة فنون الفضائية لعرضه في رمضان المقبل وسيشهد مشاركة كم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية.

وعن قصة العمل وبداية تصويره، افاد القلاف خلال حديثه لـ«الأنباء» بان قصة العمل تدور حول شخص بمنتصف العمر يعاني الأمرين من المشاكل التي يتعرض لها بسبب تقلبات الحياة الأمر الذي ينتج عنه وقوعه في العديد من المشاكل التي يتناولها ابطال العمل بشكل كوميدي، موضحا انه انتهى من كتابة ما يقارب الخمسة وعشرين حلقة من العمل وفي حال اتمامة سيتم تجهيز فريق العمل بحسب الاتفاق الذي ابرم بينه وبين خليل التميمي حيث سيتم انتاجه لصالح قناة فنون وعرضه في رمضان.

وفيما يتعلق بأسماء الفنانين المرشحين للمشاركة في هذا العمل، ذكر القلاف ان هناك عدة اسماء تم ترشيحها للمشاركة في المسلسل منهم الفنان القدير احمد السلمان والهام الفضالة والفنانة هيا الشعيبي وسيتم التواصل مع فنانين آخرين لدعوتهم للمشاركة في المسلسل واغلبهم فنانون تميزوا بتقديم اللون الكوميدي.

وعن امكانية تكرار شخصية «مرعوب» في اعماله المقبلة بعد مشاركته الاخيرة بمسلسل اذاعي حمل اسم «عصابة مرعوب»، ذكر القلاف ان شخصية مرعوب اصبحت جزءا مني ولا يمكنني الخروج منها ومشاركتي في المسلسل الاذاعي جاءت لجودة العمل وليس لكونه يحمل اسم «عصابة مرعوب» والمسلسل الذي اقوم حاليا بكتابة حلقاته الاخيرة كان يحمل اسم «بداية مرعوب» وقمت بتغييره وتجسيد شخصية مرعوب امر يتطلب الكثير من الامور التي كانت تتوافر في الماضي ولا يمكن توفيرها حاليا وتلك الامور هي التي ساهمت في نجاح الشخصية وبقائها في ذهن المشاهدين حتى يومنا هذا.