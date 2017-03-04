كشفت الفنانة المغربية ابتسام تسكت عن تفاصيل حياتها، حيث أشارت إلى أنها تتحمل المسؤولية منذ صغرها، ووقفت بجانب والدتها، وتكفلت بمصاريف المنزل بعد انفصال والديها.

وقالت تسكت: «تحملت المسؤولية منذ صغري وكنت دائما حاضرة لمساعدة أمي والتكفل بما تحتاجه خارج البيت بحكم غياب والدي وتخاذل شقيقي، كنت صغيرة وأحمل قنينة الغاز على كتفي مثل الرجال، الحياة علمتني أن أقاتل ولا أستسلم».

وعن رأيها بالزواج، أوضحت: «منذ أن كان عمري 18 سنة وأنا أرى ان 26 سنة، هو العمر المناسب للزواج، وعمري الآن 24 سنة»، مضيفة (ممازحة): اقتربت منه وأخاف أن أبلغ سن الـ 26 ولا يتقدم لي أحد.

وتحلم ابتسام بالزواج من رجل يتمتع بأخلاق الفرسان، وكشفت، في حوار لها مع مجلة «سيدتي»، عن مواصفات فارس أحلامها، قائلة: «فارس أحلامي ينبغي أن يتقبل حياة الفنانة بكل تفاصيلها، من سهرات وأسفار ومهرجانات، وعليه أن يحب جمهوري ولا يغار منه، كما على هذا الفارس أن يتحلى بأخلاق الفرسان ويتحمل مزاجي المتقلب وعصبيتي أحيانا».