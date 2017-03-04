بعد غيابها عن الساحة الدرامية خلال الفترة الماضية، نتيجة تلقيها العلاج بعد تعرضها لحادث منزلي وأزمة صحية، يبدو أن جيني إسبر تريد أن تلحق بالموسم الدرامي من خلال عمل عربي مشترك تستعد لأداء أحد أدوار البطولة فيه، حيث ذكرت تقارير صحافية أن النجمة السورية تدرس جديا هذا الموسم المشاركة بعمل درامي جديد وآخر كوميدي وهو مسلسل «جيران» الذي سيضم عددا من خريجي برنامج «آراب كاستينغ»

وأفصحت إسبر، في تصريحات لها، ان الشخصية التي تقرأها هي شخصية «قمر» وهي فتاة رياضية وتحصل معها العديد من المواقف الكوميدية مع سكان المبنى الذي تسكن فيه، حيث يتناول العمل قصصا كوميدية طريفة بين جيران يسكنون في مبنى واحد.