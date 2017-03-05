مفرح الشمري

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يشارك الفنان القدير محمد المنصور هذه الأيام في مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الانسانية والتي اطلق عليها مبادرة «صناع الأمل» وذلك لنشر الأمل والايجابية في المنطقة وتكريس ثقافة العطاء وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس ايا كانت الظروف، حيث ادرجت أعمال المنصور في هذه المبادرة، خصوصا بعد تأسيسه جمعية النوير الانسانية التي تم إشهارها بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وتهدف الى رعاية المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع الإمكانيات التي تساعدهم على الانطلاق خارج «سجن الإعاقة» والتفاعل مع المجتمع المحيط بهم، اضافة الى تأسيس قناة متخصصة في الطب والصحة والعلاجات الطبيعية من الطب البديل بما فيها الصحة النفسية أطلق عليها اسم MCC وذلك لتوجيه الناس بالاهتمام بصحتهم ولمعرفة الامراض الذين يعانون منها للتخفيف من آلامهم.

وقد وجدت أعمال الفنان القدير محمد المنصور في مبادرة «صناع الأمل» الاعجاب لانه يعتبر «صانع أمل» لإسعاد الناس وبث التفاؤل في قلوب من يحتاجونها في وقتنا الحالي.