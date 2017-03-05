بعد طول انتظار، انطلق الفترة القليلة الماضية تصوير مسلسل «اليوم الاسود»، من تأليف الكاتب فهد العليوة واخراج احمد يعقوب المقلة، وانتاج شركة «صباح بيكتشرز» تمهيدا لعرضه رمضان المقبل.

ويجمع العمل حشدا من النجوم ومنهم: الهام الفضالة، حسن البلام، شجون، محمود بوشهري عبدالله بوشهري، نور الغندور، اسيل عمران، زينب غازي، يوسف البلوشي، ريم ارحمه، عبدالله الزيد، عيسى ذئاب، سعود بوشهري، هدى صلاح، امل عباس، مي البلوشي، وغيرهم، ولأول مرة يظهر فيه الإعلامي علي نجم كممثل كما تشارك فيه من مصر الفنانة منال سلامة.

وتدور أحداث «اليوم الاسود» حول العلاقة بين الإنسان والأيام، والعلاقات داخل المجتمع التي يعيشها المرء من دون أن يدرك أهميتها، فيحين الموعد المفصلي مع دخول أشخاص يغيرون في مسار حياتنا من دون أن نعلم إذا ما كان وجودهم هذا نافعا أم لا، في قالب فلسفي جديد.

جدير بالذكر انه كان من المقرر عرض المسلسل في رمضان الماضي، إلا أنه وبسبب التأخر في الحصول على موافقة الرقابة وتأخر وقت التصوير تقرر تأجيله لرمضان المقبل.