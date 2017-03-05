بيروت - بولين فاضل

أبدت الفنانة أمل حجازي سعادتها لكون أغنيتها «الليلة» وصلت إلى 14 مليون مشاهدة واستماع على موقع «يوتيوب» رغم أنها لم تصورها على طريقة الفيديو كليب.

ولفتت إلى أن الأغنية نجحت من دون اهتمام خاص من قبلها والناس أحبوها ويرددونها حتى انها فوجئت بسماعها في أحد المطاعم المعروفة في فرنسا.

إلى ذلك بدأت أمل بالتحضير لأغنية جديدة فيها الكثير من الإيجابية والفرح وستطلقها مطلع الصيف المقبل لكونها تتناسب وأجواء الصيف.

ونفت حجازي أخيرا ما تردد عن خضوعها لعمليات التجميل بعدما بدت في غاية الجمال في كليب أغنية «ده حبيبي»، وقالت إن الصورة كانت متقنة لناحية الألوان والإضاءة الأمر الذي ترك تأثيره المباشر في سمات الوجه، مضيفة أن عملية التجميل الوحيدة التي خضعت لها كانت للأنف فقط.