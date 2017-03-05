بيروت - بولين فاضل

تجسد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم شخصية «عليا» في المسلسل الرمضاني الجديد الذي يجمعها مرة ثالثة بالنجم السوري تيم حسن.



وتلعب نادين دور امرأة متزوجة تعيش مع عائلتها الصغيرة في كندا وهي امرأة حرة ومستقلة في عملها وتفكيرها إلى أن يتوفى زوجها تاركا وصية بدفنه في قريته اللبنانية، وبالفعل تنتقل إلى لبنان برفقة ابنها وتصل إلى قريته فتصدم مما ينتظرها لكون عائلته أشبه بعشيرة، وهنا تبدأ الأحداث بالتصاعد.

وقالت نادين إن العمل يطرح قصة اجتماعية جديدة تتسم بالرومانسية ولكنها أيضا بوليسية وفيها الكثير من الدراما والتشويق.