بعد شهرين من توقيعه عقدا لانضمامه الى أسرة مسلسل «قناديل العشاق» المزمع عرضه في موسم رمضان المقبل، فاجأ الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الفترة القليلة الماضية أسرة المسلسل معلنا انسحابه.

وكتب قيس عبر حسابه على «انستغرام» ان سبب انسحابه يعود لغيابه عن سورية منذ ما يقارب 5 سنوات، وبالتالي عودته بمسلسل ضخم فتحت الباب أمام سلسلة من النقاشات بين عدد من الفنانين السوريين حول عودته في هذا التوقيت، الأمر الذي دفعه للاعتذار عن المسلسل.

وذكرت تقارير صحافية ان قرار انسحاب قيس الشيخ نجيب شكل صدمة بالنسبة لبطلة المسلسل الفنانة سيرين عبدالنور التي التزمت الصمت، وكانت عبدالنور قد أنهت كل التحضيرات والتنسيق مع صديقها قيس الشيخ نجيب الذي حضر الى العاصمة اللبنانية والتقاها مرات عدة، وتحدثا في الدورين المفترض أن يقدماهما.

يذكر أن المسلسل من تأليف خلدون قتلان، وقد واجه بعض الشائعات في البداية عندما صرح الكاتب حسن سامي يوسف بطريقة غير مباشرة بأن أجر الفنانة سيرين في «قناديل العشاق» هو ما تسبب بتأخير أو تأجيل مسلسل آخر كانت ستنتجه الشركة نفسها وهي «سما الفن» بعنوان «فوضى».