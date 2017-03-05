عبدالحميد الخطيب

تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس، تنطلق الليلة الدورة الثانية لمهرجان الكويت الموسيقي، والذي تغير اسمه ليكون «مؤتمر ومهرجان الكويت الموسيقي»، وذلك على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون الموسيقية، وبحضور رئيس المهرجان د.محمد الديهان ومدير المهرجان د.خالد القلاف ورئيس اللجنة الثقافية د.حامد الكوت، وحشد كبير من الشخصيات الخليجية والعربية واساتذة وطلبة المعهد.

وسيقوم المهرجان بتكريم ثلاثة من رواد الأغنية الكويتية، الذين كانت بصماتهم واضحة في الفن الكويتي والخليجي والعربي عبر مسيرة طويلة حافلة بالإبداع والتميز والحضور، وهم د.الرميثان والملحن القدير انور عبدالله ود.يعقوب الخبيزي، وتحيي حفل الليلة فرقة المعهد العالي للفنون الموسيقية، حيث ستقدم عددا من المقطوعات الموسيقية وفقرات طربية من ألحان وغناء أبناء المعهد السابقين والحاليين بمصاحبة الأوركسترا.

وتتضمن الدورة الثانية مجموعة من الانشطة المتميزة ومنها تقديم ليلة تركية بمشاركة عازف آلة القانون التركي العالمي غوكسيل، وبمعية مواطنيه المحترفين عازف الكمان باكي كمنجي، وعازف الكلارنيت بولند كيربي، وعازف البيانو سميح اردوغان، وعازف العود أسعد أنور، والذين سيقدمون أعمالا من تأليف غوكسيل، إضافة إلى المعزوفات الكلاسيكية، وليلة اخرى تحييها فرقة العميري للفنون البحرية التي ستقدم الفنون الشعبية الكويتية من الخماري والصوت وغيرهما، إضافة إلى النهمة، وهناك ليلة غربية موسيقية كلاسيكية بين رباعي هولندي يعزف على آلات عدة، بمشاركة طلبة المعهد العالي للفنون الموسيقية، وسيحيي حفل الختام الفنان العالمي نصير شمة.

جدير بالذكر انه ستعقد خلال ايام المهرجان حلقات بحثية نقاشية، سيتم خلالها مناقشة بحثين لضيوف المهرجان حول نوعية الموسيقى والأغنية الحديثة في بلدانهم، وستدور الحلقات حول «الأغنية المحلية وأشكالها وخصائصها المعاصرة» ويشارك فيها متخصصون من الكويت، والسعودية، والأردن، وسورية، وتونس، ولبنان.