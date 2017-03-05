شيرين شخصية عفوية وخفيفة الظل «بس يللي انحكى مش حلو»

هناك أشخاص يعانون أمراضاً نفسية وأنا لست مضطرة لأن أتحمل عقدهم بيروت ـ بولين فاضل



علقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على ما حصل أخيرا بين النجمين المصريين عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب على خلفية كلام للأخيرة اعتبر مسيئا في حق دياب، فقالت إن الخطأ يكمن في خروج كلام شيرين إلى الإعلام وانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان كل الفنانين في مجالسهم يمزحون ويعلقون ويتحدثون عن هذا أو ذاك، لكن الخطأ كان في وصول الفيديو إلى الإعلام.

وأضافت نوال، في حديث لبرنامج «بصراحة» عبر إذاعة «Fame FM» اللبنانية: «شيرين شخصية عفوية وخفيفة الظل وأنا أموت فيها «بس يللي انحكى مش حلو» طالما أنه خرج إلى الإعلام، عندما يتداول الإعلام مثل هذا الكلام، سيبدو كأنه ينطوي على قلة احترام أو تحامل وهنا الخطأ».

وتوقفت الزغبي عند علاقتها بالفنانة إليسا التي قامت أخيرا بمتابعتها عبر «تويتر»، فأوضحت انها غالبا ما تتحدث عن إليسا في الإعلام لكونها تحب صوتها وأغنياتها مثلما تحب «كاراكترها» العفوي جدا، وأضافت: «عندما يوجه إلي سؤال عن فنان أحبه، أتحدث عنه أما إذا سئلت عن فنان لا أحبه، فأغير الموضوع لكوني لست مضطرة لأن أكذب»، مؤكدة انها تكتب وتتفاعل بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تكثر هذه الأيام من «البلوك» إزاء كل من يتحدث بقلة أدب، وقالت: ثمة أشخاص معقدون ويعانون أمراضا نفسية وأنا لست مضطرة لأن أتحمل عقدهم لذا ألجأ إلى «البلوك».

وتوقفت نوال عند أغنيتها الجديدة «تولع»، فأشارت إلى أنها أحبت هذه اللهجة المفهومة واللحن أتى رائعا، ورغم أن الأغنية كلاسيكية، فانها حين تغنيها على المسرح تجعل الناس يرقصون، ملمحة الى انها ستقوم سريعا بتصويرها مع المخرج جو بوعيد قبل أن تطرح أغنية لبنانية في مايو المقبل، لافتة إلى أنها نجحت مع جو في كليبي «يا جدع» و«عم بحكي مع حالي» لكونه مبدعا جدا وهو سيقدمها هذه المرة في صورة مختلفة.

وعن غيابها في فترة معينة عن ساحة الحفلات وعودتها اليوم بقوة، أوضحت الزغبي أنها حاضرة لكن بعض الظروف التي طرأت عليها في مرحلة من المراحل جعلتها لا تركز على عملها.

وحول الحب في حياتها، لاسيما انها بدت في حالة غرام في أغنية «تولع» لكثرة ما منحتها إحساسا، أوضحت أنها تعيش الكلمة وقد شعرت بأنها مغرمة وهي تسجل «تولع» لكنها في الواقع ليست مغرمة، وقالت: «أنا أعيش الكلمة وأعطي كل حالة حقها من الإحساس وأعيشها بيني وبين ذاتي من دون أن أعيشها بالضرورة في حياتي اليومية».

وعما إذا كان واردا لديها الزواج ثانية أم أن شروطها تعجيزية، أكدت أن شروطها تعجيزية لأن من يقدم على الزواج مرة لا يعيد الكرة ثانية، وقالت انها طماعة في الحب وتنحاز إلى الرجل الكريم في ماله وأحاسيسه والذي يجعلها تشعر بأنها الأغلى لديه، وأردفت: «أنا رومانسية جدا ولا أعتقد أن الزواج هو دوما مقبرة الحب، ما يلزم الزواج كي يستمر هو الاحترام والصدق لأن الحب ينتفي مع الوقت ليحل مكانه الاحترام».

وردا على سؤال عما إذا كانت طلقت أم لم تطلق بعد، ردت نوال الزغبي: «لا يهمني كثيرا الموضوع ولا أفكر به لكن يعنيني أن أكون امرأة حرة، وقريبا بإذن الله سيحصل ذلك».