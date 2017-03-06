عبدالحميد الخطيب

نفى النجم الشاب عبدالله بوشهري جميع الاخبار التي تم تداولها الساعات القليلة الماضية والتي رددت انه انتحر بإلقاء نفسه من احد الادوار العالية، وقال بوشهري في تصريح لـ «الأنباء»: الناس شاهدت صورا لي وأنا غارق في الدماء، لكنني أوضحت الحقيقة عبر حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي ونشرت فيديو بينت فيه ان ما حدث ضمن السياق الدرامي الذي أقدمه في مسلسلي الجديد «حب في اسطنبول» الذي اواصل تصويره هذه الايام ما بين الكويت وتركيا.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا بشكل واسع مقطع فيديو لعبدالله بوشهري، أثار قلق جمهوره بشدة، وظهر النجم الشاب في مقطع الفيديو وهو ملقى على الأرض غارقا في دمائه، وترددت الكثير من الأقاويل حول انتحاره، ونشر بوشهري الفيديو التوضيحي، وعلق عليه: «من اصعب المشاهد اللي سويتها في حياتي كان وايد خطر الحمد لله الامور طيبة #حب_في_اسطنبول».



وعما قيل عن وجود مشاكل بينه وبين فريق العمل على خلفية اصابته في احد المشاهد الخطرة ضمن احداث المسلسل، رد عبدالله: كل ما يقال اشاعات وعلاقتي بفريق العمل كله جيدة جدا وتسود بيننا المودة والاحترام، لافتا الى انه يقدم في المسلسل دورا لشخص رياضي يحصد العديد من البطولات الرياضية ويقع في حب فتاة، لكن تنقلب حياته رأسا على عقب بعد اصابته بمرض الـ «إس إم إيه» او ارتخاء العضلات وتتوالى الاحداث، ملمحا الى ان العمل لا يدور في اطار رومانسي فقط ولكن هناك خطوطا انسانية ايضا.

وعن مسلسل «اليوم الأسود»، رد: سأبدأ تصويره بمجرد الانتهاء من «حب في اسطنبول»، وهو عمل متميز جدا للكاتب فهد العليوة وإخراج احمد يعقوب المقلة، وانتاج شركة «صباح بيكتشرز»، ولن أفصح عن دوري فيه بناء على تعليمات من الجهة المنتجة، لكن استطيع ان اقول انه يناقش قضايا مهمة باسلوب درامي مختلف.

ويشارك بوشهري في «اليوم الأسود» بجانب عدد من النجوم ومنهم: الهام الفضالة، حسن البلام، شجون، محمود بوشهري، نور الغندور، أسيل عمران، زينب غازي، يوسف البلوشي، ريم ارحمه، عبدالله الزيد، عيسى ذياب، سعود بوشهري، هدى صلاح، أمل عباس، مي البلوشي، وغيرهم، ولأول مرة يظهر فيه الإعلامي علي نجم كممثل كما تشارك فيه من مصر الفنانة منال سلامة، وتدور أحداث المسلسل حول العلاقة بين الإنسان والأيام، والعلاقات داخل المجتمع التي يعيشها المرء من دون أن يدرك أهميتها، فيحين الموعد المفصلي مع دخول أشخاص يغيرون في مسار حياتنا من دون أن نعلم ما إذا كان وجودهم هذا نافعا أم لا، في قالب فلسفي جديد.

جدير بالذكر ان مسلسل «حب في اسطنبول» من تأليف دخيل النبهان، وإخراج خالد الفضلي وانتاج حمد بدر، ويشارك عبدالله في بطولته وبجانبه أمل العوضي وملاك وحسين منصور وانتصار الشراح وغيرهم، وتدور أحداث العمل في اطار من الرومانسية الانسانية، حول قصة حب عاصفة بين رجل وامرأة وكيف يواجهان التحديات التي تقف امام حبهما.