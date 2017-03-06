البعيجان: الفنون المقدمة ستحمل الطابع الكويتي والخليجي





أعلنت حديقة الشهيد وأكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» برعاية بنك الكويت الوطني أنهم بصدد إقامة مهرجان هو الأول من نوعه في الكويت يحمل اسم «مهرجان الشباب الخليجي»، وأن الاربعاء سيشهد انطلاق أنشطة المهرجان والذي یهدف إلى تمكین الشباب الخلیجي في مجال الفنون والترویج لهم للمساهمة في تطویر وإنعاش المشهد الثقافي والفني في الكویت خاصة والخلیج بشكل عام، ویعود ریع التذاكر لحملة «لغتنا الأم» والتى تهدف إلى نشر وتعزيز استخدام اللغة العربية بين الصغار والشباب.

وأوضحت راوية الهاجري، مدير التسويق، أن المهرجان سيضم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية ومنها معرض للفنون التشكيلية للشباب في الفئة العمرية من 12 الى 35 عاما وحفلات موسيقية للفنانين الكويتيين والخليجيين منهم فليباراتشي ودافي وعبدالعزيز الويس وجاسم محمد، وبدر الشعيبي وعبدالسلام محمد، وختاما فرقة ميامي.

من جانبه، قال يوسف البعيجان مدير عام حديقة الشهيد إن إقامة مثل هذه المهرجانات يعبر عن رغبة في التواصل والنهوض بالتراث الثقافي والفني والحفاظ عليه وإعطاء دينامية أكثر لأنشطة الحديقة، بالإضافة إلى تشجيع للمواهب الوطنية الشابة، مؤكدا أن الفنون الأدائية كالموسيقي والغناء والمسرح والاستعراض ستحمل الطابع الكويتي والخليجي الذي يرتقي بالذوق العام.

وجدير بالذكر أن المهرجان سيعقد سنويا في شهر مارس وسيبدأ هذا العام في 8 الجاري وسينتهي 18 من الشهر نفسه.