يطل «ممثل الشعب» الفنان الكبير سعد الفرج على الجمهور خلال الفترة المقبلة بعمل مسرحي جديد بعنوان «فانتازيا» والمقرر عرضه على مسرح مركز جابر الاحمد الثقافي ليكون بذلك اول عمل مسرحي جماهيري يعرض على دار الاوبرا ويضم العمل نخبة من الفنانين المميزين ويقدم فكرة مختلفة في إطار تشويقي.

و«فانتازيا» ستعرض خلال الفترة من 31 الجاري حتى 10 ابريل المقبل والفترة المقبلة ستشهد اقامة مؤتمر صحافي للحديث عن كل تفاصيل العمل وبحضور جميع أبطاله، وسيبدأ الحجز في غضون ساعات عبر الموقع الرسمي لمركز جابر الاحمد الثقافي.

والمسرحية من إنتاج مركز عبدالله الرويشد بالتعاون مع شركة اندبندنس للانتاج الفني والمسرحي وفرقة مسرح الخليج العربي، أول عمل مسرحي جماهيري بدار الأوبرا مسرحية «فانتازيا» بطولة «ممثل الشعب» الفنان الكبير سعد الفرج والنجوم سمير القلاف، أحمد ايراج، شهد الياسين، عبدالله بهمن، سلطان الفرج، منى حسين، إبراهيم الشيخلي، احمد التمار، سامي مهاوش، محمد الفيلكاوي، فيصل الزامل، والإعلامية إيمان نجم في دوار الراوي وتأليف وإشراف عام بندر طلال السعيد ومراقب عام معصومة عبدالكريم، ومن إخراج علي بدر رضا وعلي جاسم العلي ومدير الفرقة خالد شاهر، إشراف فني لافي السمحان، ألحان مساعد القطان، ديكور شركة جندل لتنظيم المعارض م. صلاح بوشهري، موزع موسيقي ومؤثرات صوتية حسن رئيسي، إدارة مالية ياسر عبدالغفار وإضاءة وخدمات إنتاجية محمد مهنا فوزي وصوت فريد خالد ومخرج منفذ جاسم العازمي ومساعد مخرج طلال الكندري.