مفرح الشمري
يغادر البلاد ظهر اليوم العملاق عبدالحسين عبد الرضا متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لتكريمه بجائزة رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور عن مشواره الكبير في المجال الفني بجميع مجالاته مسرحيا وتلفزيونيا واذاعيا.
وقد عبر بوعدنان عن سعادته بنيل هذا التكريم وحصوله على جائزة خلف احمد الحبتور شاكرا اللجنة المنظمة لهذه الجائزة على اختياره لهذا العام للحصول عليها.
ويقام حفل التكريم غدا «الثلاثاء» في فندق سانت ريجيس دبي ويحضره عدد كبير من الفنانين والاعلاميين بالاضافة الى الشخصيات العامة.