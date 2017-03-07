استكمل المخرج أحمد خالد أمين فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس» رغم انسحاب أكثر من ممثل شاركوا في الجزء الأول، فاستعان بممثلين آخرين لتقديم أدوارهم، وكان أبرزهم عبلة كامل ودينا فؤاد.

وبمجرد اكتمال فريق العمل بدأ أمين بالفعل تصوير أول مشاهد المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان السوري جمال سليمان، وهو تأليف مجدي صابر.

وكان قد تم تصوير أول مشاهد العمل في قصر على طريق المنصورية، ويتوقع استمرار التصوير به مدة أسبوع، على أن ينتقل بعدها فريق العمل إلى أسوان، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، التي تستغرق نحو 3 أسابيع.

ويتوقع أن يكون الجزء الثاني مختلفا بشكل كلي عن الأول من حيث الأبطال المشاركين، وبينهم صابرين، محمود عبدالمغني، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، كمال أبو رية ومحمود الجندي.

ومن بين الممثلين الذين اعتذروا عن عدم المشاركة في الجزء الثاني الفنانات أيتن عامر، هبة مجدي ومروة حسين.