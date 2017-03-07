ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المطرب والملحن المصري محمد رحيم في أحد الأكمنة، بعد استيقافه للكشف عليه وتبين صدور عدة أحكام قضائية ضده.

وكان رحيم مستقلا سيارته متوجها إلى منطقة الهرم عبر الطريق الدائري، عندما تم استيقافه وبصحبته إحدى المواهب الفنية التي يتبناها، وتم ضبطه واقتياده داخل سيارة شرطة والتحفظ عليه داخل قسم شرطة كرداسة قبل ترحيله إلى قسم الهرم.

وذكرت تقارير صحافية أن المطرب تم استيقافه دون أن يعرف ضابط الكمين هويته، وعند الكشف عليه تبين أنه مطلوب على ذمة 6 قضايا من بينها قضيتا سرقة وقضية ضرب وقضيتا تبديد وأخرى شيك بدون رصيد، الأمر الذي يستوجب إحالته للنيابة لمعرفة موقفه القانوني.