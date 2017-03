سماح جمال

قدمت «Chelsey Green» اول من امس حفلا موسيقيا في مركز اليرموك الثقافي، وذلك بالتعاون وبتنظيم من قبل السفارة الأميركية في الكويت. ويعتبر هذا الحفل جزءا من برنامج American music abroad والذي يهدف لنقل سفراء الموسيقية في جميع أنحاء العالم، سواء من خلال الحفلات العامة او العروض التفاعلية مع الموسيقيين المحليين والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية.

وسحرت «Chelsey Green» الجمهور بمجموعة منتقاة من المقطوعات الموسيقية والأغنيات الخاصة بها، واخرى لفنانين آخرين مثل اغنية «Rihanna» و«Diamonds» وأغنية «crazy in love» و«beyonce»، واغنية «fly me to the moon» لـ frank Sinatra ولكن بطريقة مغايره للعمل الأصلي الذي اعتاده الجمهور وباضافة موسيقية وحتى بالكلمات، وذلك وسط تفاعل وانبهار كبير من الجمهور، الذي حرص على الحضور قبل موعد الحفل وحرص كذلك على التقاط الصور التذكارية والحديث مع الفرقة فور انتهاء العرض الذي استمر لمدة 60 دقيقة.

وبعد نهاية الحفل، تحدثت د.زينيا باغانيني ـ الملحقة الثقافية في السفارة الاميركية في الكويت ـ لـ «الأنباء»، وقالت: الحفل جزء من جولتهم العالمية «The green project» وهذه هي رحلتهم العالمية الأولى، والتي بدؤوها في مصر، وكانت الكويت هي محطتهم الخليجية الأولى، وبعد ذلك ستكون سلطنة عمان وجهتهم الثانية.

واكملت باغانيني: تعتبر هذه الفعاليات جزءا من البرنامج الموسيقي الذي تقوم به وزارة الخارجية الاميركية، ففي كل سنة يتم اختيار فريق موسيقي ليقوم بجولة في العالم يعرف من خلالها الثقافة الموسيقية، The green project تمثل عمق الثقافة الاميركية وتنوعها بما تقدمه من خلال تنقلها بين مختلف الألوان الموسيقية وتطورها في مراحل مختلفة، وبدا ذلك واضحا للحضور.

من جانبها، اعربت Chelsey لـ «الأنباء» عن سعادتها بالتواجد في الكويت للمرة الأولى وتقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية والاغنيات الخاصة بها او لفنانين آخرين معروفين لدى الجمهور.

ولفتت الى ان السبب وراء مزجهم لأغنياتهم بأعمال فنانين غيرهم، يرجع لرغبتهم في تعريف الجمهور على نوعية الأغنيات التي يقدمونها وقدراتهم الفنية، خاصة عندما يقدمون اعمالا لغيرهم فيظهر الفارق.

كما اشارت Chelsey الى انهم سيعملون في ورشات الموسيقى التي سيقدمونها خلال تواجدهم في الكويت مع طلاب موسيقى، وآخرين لا يوجد لديهم خلفية كذلك. الجدير بالذكر ان محبي «Chelsey Green» سيكونون على موعد معها في حفلها الثاني في الكويت على خشبة المسرح الوطني اليوم الثلاثاء.