زيادة: السينما أصبحت الوسيلة الأكثر تعبيراً عن الحرية والمساواة

عبيد بعد تكريمها: عندي إحساس جميل وشرم الشيخ «بيتي التاني»

شرم الشيخ - خلود أبوالمجد

افتتحت مساء أمس الأول الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، التي تقام في الفترة من 5 حتى 11 مارس، وتضم عددا من المسابقات، من بينها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم 11 فيلما من 14 دولة، ومسابقة الأفلام القصيرة التي تشمل 17 فيلما من 19 دولة، وكان على رأس الحضور وزير الثقافة المصري د.حلمي النمنم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ونجمة المهرجان المكرمة نبيلة عبيد والفنان سمير صبري عضو لجنة التحكيم، وليلى علوي والهام شاهين وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة والناقد الامير اباظة والناقد نادر عدلي والفنانة مادلين طبر والمخرج داود عبدالسيد وحرمه، والناقدة د.ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي وعدد كبير من الاعلاميين من بينهم عمر زهران وعادل مبارز وعماد النويري.

بدأ الحفل، الذي قدمته هالة الحملاوي، بكلمة رئيس المهرجان جمال زايدة، قال فيها: اليوم نحتفل بمولد مهرجان ونحتفل بالإبداع السينمائي، حيث إن السينما أصبحت الوسيلة الأكثر تعبيرا عن الحرية والمساواة، حيث نحتفل في هذه الدورة برفقة مجموعة من السينمائيين من مصر منهم الفنانة نبيلة عبيد وتاريخها الحافل بالكثير من الأعمال التي خلدت في ذاكرتنا، كما نحتفل بالسينما التشيكية ونتذكر بكل الحب والحزن محمد كامل القليوبي الذي كان عضوا أساسيا في تأسيس فكرة هذا المهرجان ورحل عن عالمنا الشهر الماضي قبل أن يشهد بنفسه هذا الافتتاح، ونؤكد له اليوم حبنا لهذا المبدع سينمائيا ونشكر وزير الثقافة لدعمه المحدود واللواء خالد فودة لدعمه.

من جهته، عبر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في كلمته عن سعادته، قائلا: أحب الحديث من القلب، ولو بحثتم عن السعداء هنا ستجدونني أسعدكم لتواجد كوكبة جميلة من الفنانين.

وأضاف فودة: أريدكم أن تشاهدوا معالم المدينة واشكر كل الضيوف وعلى رأسهم حلمي النمنم وزير الثقافة والفنانة نبيلة عبيد وأطالبها بأن تزور شرم الشيخ دائما، مشيرا الى انه لم يتردد لحظة لفكرة المهرجان ولدعمه.

واكمل: المحافظة تساند المهرجان من أجل أن نظهر للعالم ونظهر الأمن والأمان ونقدم رسالة الى الفن من مدينة شرم الشيخ، والمدينة جاهزة للتصوير فيها لأن الأفلام نافذة يطل العالم من خلالها علينا وجاهزة لاستقبال الفنانين.

وزف المحافظ خبر انطلاق مؤتمر السياحة العلاجية الأول في شرم والذي يسلط الضوء على السياحة العلاجية المهملة في 23 الى 25 الجاري.

بدوره، قدم وزير الثقافة حلمي النمنم خلال كلمته الشكر لمحافظ جنوب سيناء خالد فودة لدعمه المهرجان، موجها الشكر لكل عشاق السينما وهنأهم بتأسيس المهرجان، وقال نمنم: مدن مصر تتمتع بالثقافة والسينما، واليوم بدأنا خطوة، وأتمنى استمرارها، واثق أننا سنرى المهرجان الجيد، لأن السينما هي الفن الحقيقي و«المجد للسينما».

فيما قال الأمير هينرك زوج ملكة الدنمارك انه سعيد بتواجده في شرم الشيخ لأن المهرجان فرصة حقيقية للتواصل بين الثقافتين العربية والأوروبية، مؤكدا ان شرم الشيخ ستعود لمكانتها العظيمة مرة اخرى.

وكرم المهرجان النجمة نبيلة عبيد، حيث قالت: «أشكركم، أنا في حالة رعب وخوف، ومن أول ما وصلت الى شرم الشيخ عندي إحساس جميل وحسيت ان شرم الشيخ بيتي التاني».

فيما قامت إدارة المهرجان بإهداء درع تكريمية للدكتور محمد كامل القليوبي وتسلمه ابنه رامي، كما كرم المهرجان المخرج الحاصل على الأوسكار يوري مينزل، الذي بدوره عبر عن سعادته وبوجوده في المهرجان، مؤكدا حبه لمصر وانه يشعر بأنه قريب منها.

فيما قال احمد حسونة الناقد والمخرج والمدير الفني للمهرجان: يسعدني وجودكم بعد شهور من الجهد وسط المخاوف والصعوبات خاصة بعد وفاة القليوبي، فلقد أصررنا على تحقيق الحلم وأتمنى أن تنال الافلام إعجابكم.

هذا، وينظم مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة د.ماجدة واصف، وبعضوية كل من المخرج داود عبدالسيد، الناقد يوسف شريف رزق الله، الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الصحافي جمال زايدة، ومدير التصوير وديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان.