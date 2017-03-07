كرم مهرجان المرأة للأفلام القصيرة الذي دعاها لتكون بين أعضاء تحكيم دورته الأولى، الممثلة السورية سلاف فواخرجي بمنحها جائزة الممثلة الراحلة فاتن حمامة، وذلك في حفل الافتتاح بدار الأوبرا في القاهرة، وقد أعربت سلاف، في تصريحات لها، عن سعادتها بالتكريم، وحيت جهود القائمين على المهرجان، ومبادرتهم التي تركز على إبراز الحضور الأنثوي في المشهد السينمائي العربي، رغم أنها لا تعترف بالفصل بين حقوق المرأة والرجل من وجهة نظرها، وتفضل تناول الحقوق الإنسانية، والمجتمعية بشكل أشمل، لا يقبل الفصل أو التجزئة.

وتتواجد فواخرجي حاليا في العاصمة المصرية، لبحث عدة مشاريع تلفزيونية وسينمائية عرضت عليها مؤخرا، وسيكون لها إطلالة إعلامية مرتقبة، ستكون خلالها ضيفة الإعلامي المصري أسامة كمال.