حمدي قدم أغنية «حيدر حيدر»..والعزف المنفرد شكل حالة مختلفة

عبدالحميد الخطيب

انطلقت الليلة الثانية من أنشطة الدورة الثانية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى الثاني، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون الموسيقية على مسرح الموسيقار الراحل أحمد باقر في الفترة من 5 حتى 9 الجاري، مع فرقة «جوكسيل باكتاجير» التركية، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام وطلبة وأساتذة المعهد العالي للفنون الموسيقية، فضلا عن ضيوف المهرجان والمحبين للموسيقى تقدمهم رئيس المهرجان عميد المعهد د.محمد الديهان ومدير المهرجان د.خالد القلاف.

استطاعت فرقة «جوكسيل باكتاجير» ان تحلق بنا في أجواء فنية تراثية فيها عبق الماضي التركي الأصيل، من خلال العزف الماهر الذي تفاعل معه كل من حضر الحفل، فمجموعة العازفين الذين يتقدمهم عازف القانون الشهير جوكسيل جعلوا قاعة أحمد باقر مليئة بالدفء والشجن الذي تشتاق اليه النفس البشرية المتذوقة للموسيقى، فكم المعزوفات التي قدمتها الفرقة جعل الجميع يعيش لحظات من الشغف ويترقب جماليات ما تأتي به بعد كل معزوفة.

قدمت الفرقة 22 مقطوعة موسيقية «سماعي» تنتمي الى مؤلفات جوكسيل، بينما قدمت مجموعة أخرى من بينها مقطوعات من التراث التركي تم تقديمها منذ 50 عاما، وبرعت فرقة «جوكسيل باكتاجير» في تقديم معظم المقامات الموسيقية التي يحبها الشعب العربي من الموسيقى التركية من بينها المقام الحجازي والكرد والصبا وغيرها.

شكل العزف المفرد الذي قدمه معظم العازفين حالة مختلفة في قاعة المسرح، حيث ظهر إبداعهم وتمكنهم الكبير، وخطف جوكسيل الأضواء بمعزوفات وحركات جسده التي كان يستخدمها، ما جعل الجمهور ينشغل به دون سواه، فقد حرك عازف القانون الشهير مشاعر الجمهور، لاسيما حين تم عزف مقطوعة «الزئبق» وهي مقطوعة موسيقية شهيرة في تركيا على اسم لعبة، كما اوجدت باقي المعزوفات حالة من الألفة الموسيقية بين الحضور والعازفين، فقد كان التفاعل واضحا.

كما قدم عازف الإيقاع الفنان حمدي اغنية «حيدر حيدر» والتي كان يحفظها الكثير من المتواجدين في القاعة، كما قدم مقطوعة «ليل السهارة» وقال حمدي أنها هدية إلى الجمهور.

الجدير بالذكر انه تم تكريم الفرقة التركية عقب نهاية الحفل على خشبة المسرح من قبل رئيس المهرجان د.محمد الديهان ومدير المهرجان د.خالد القلاف ووكيلة المعهد د.نسرين عبده.

الأغنية المحلية وأشكالها وخصائصها المعاصرة بين الكويت والأردن

على هامش أنشطة الدورة الثانية من مؤتمر ومهرجان الكويت للموسيقى المقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وبحضور عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية ورئيس المهرجان د.محمد الديهان، ومدير المهرجان د. خالد القلاف، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وضيوف المهرجان، انطلق أول الأبحاث العلمية الذي حمل عنوان «الأغنية المحلية وأشكالها وخصائصها المعاصرة» وأدار الندوة أ.د.نبيل اللو وشارك فيها أ.د.أحمد الصالحي الذي تقدم بورقة بحثية بعنوان «الصوت الكويتي بين التقاليد والمعاصرة»، وأ.د.أيمن تيسير «الأغنية الأردنية خصائصها وأعلامها وإشكالاتها المعاصرة».

في البداية تحدث د.الصالحي قائلا: أهدف من خلال هذه المحاضرة إلى دراسة عملية التطور التي حدثت للموسيقى الكويتية وذلك عبر التركيز على قالب الصوت، عبر الكشف عن عدد من العناصر التي تحيط بعملية التطور مثل البداية الزمنية للتطور والأدوات المستخدمة والأهداف أو الأسباب التي كانت تدفع المطورين، ويعود السبب في رأيي إلى كثرة المشتغلين بالتطوير والشعبية الكبيرة لهذه الأعمال، وكذلك تنوع أساليب التطوير والتجديد والتي يمكن أنها لم يتم استخدامها بتوسع في القوالب الكويتية الأخرى التي تم تطويرها.

وأضاف: العديد من العوامل والمؤثرات دفعت او حددت مسيرة الفنانين الكويتيين في تطوير الصوت وتقديمه بشكل مختلف عن السائد، ومن اهم هذه المؤثرات انتشار الراديو بين الكويتيين وهذا أتاح لهم الاستماع للكثير من الإذاعات العربية والتي قدمت مختلف الألوان الغنائية المعاصرة وبكثافة، خصوصا الغناء المصري فقد كانت مرحلة الخمسينيات هي مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ما جلب الكثير من العرب للإقامة في الكويت للمساهمة في إدارة مرافق الدولة وخصوصا قطاع التعليم، ولاسيما أيضا تكوين فرقة خاصة للإذاعة الكويتية ومن مؤسسيها هناء العشماوي التي كانت أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وحينها بدأ يظهر الصوت التقليدي على أنه فن كلاسيكي أو فن قديم أو تقليدي ومتوارث.

وأردف: التطور ظهر عبر أساليب مختلفة أولها التلحين لألحان جديدة على أوزان الصوت الكويتي، وكان أول من اشتغل بالأصوات الجديدة عوض ويوسف دوخي، وسعود الراشد، وأحمد الزنجباري، وأحمد باقر.

ومن أوائل الصوت الحديث كان صوت «يامن هواه» لعوض الدوخي و«أعندك ما عندي من الشوق»، و«الوجد» لسعود الراشد.

من جانبه تحدث أ.د.أيمن تيسير عن خصائص الأغنية الأردنية، وقال: تطورت الموسيقى والفنون في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال والملك عبدالله بن الحسين، حيث أنشئت المعاهد والكليات الموسيقية المتخصصة وتطورت الفرق الموسيقية وأوفدت البعثات العلمية في مجال الموسيقى إلى أعرق وأهم الجامعات العالمية وتطورت الفرق الموسيقية.

وأشار د.تيسير إلى ألوان الغناء التراثي الأردني «الأهزوجة الأردنية»، والتي تنقسم إلى أغاني التراث الشعبي الأردني وإلى ألوان من الغناء البدوي، والريفي، والبحري، والقوالب الفنية وإلى كل من ألوان الغناء وسماته وبنيتها الفنية.