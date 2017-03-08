بشار جاسم

وصل الفنان فيصل العميري إلى العاصمة السعودية (الرياض)، حيث شرع في تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل «حين يكتمل القمر» مع المنتج حسن عسيري والمخرج عمر الديني.

وفي تصريح خاص، أكد العميري انه أمام شخصية ذات مضامين وأبعاد متميزة وتشكل محطة إضافية في تجربته الدرامية، وقال في هذا الجانب: ألعب شخصية مركبة يعيش حياة تغلب عليها الجدية، لكنه «ممسوس من الجان»، ما يجعله بين عالمين واقعي وافتراضي، وأهمية هذه التجربة أنها تجمعني مع عدد بارز من نجوم الدراما السعودية، منهم النجم الكبير محمد الطويان والفنانة ريم عبدالله وغيرهما من أجيال الدراما السعودية، كما أن الشخصية تأتي من عوالم الروحانيات والجن وما وراء الطبيعة وهي دراما وشخصية جديدة بالنسبة لتجربتي الفنية وأيضا رصيد الدراما السعودية والخليجية.

وتابع العميري: تشهد الدراما السعودية في هذه المرحلة من تاريخها تطورا كبيرا وقفزات فنية إيجابية تمنحها الحضور على مستويات خليجية وعربية ودولية، كما يتميز العمل بفريقه الذي يقوده المنتج حسن عسيري صاحب العديد من التجارب الإنتاجية العالية المستوى.