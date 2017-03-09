احتفلت صديقات الإعلاميّة المغربيّة مريم سعيد بوداع عزوبيتها بحفل بطريقة مفاجأةً للعروس بحضور الإعلاميّة مهيرة عبد العزيز، والفنانة أسماء المنوّر وغيرهما.

وارتدى الجميع الفساتين اللامعة، واعتمدنَ تسريحات الريترو واكسسوارات الشعر البراقة، وحملن يافطات كتب عليها عبارات مميزة مثل "أنا صديقة العروس"، و"قالت أجل"، و"العروس"، بطريقة طريفة مليئة بالمرح والفرح.

يذكر أنّ حفل زفاف سعيد وخطيبها كريم الظريف وهو اميركي من اصل مغربي وتربطته بالاعلامية علاقة دامت لـ7سنوات الا انهما قررا مؤخراً أن يتوجا القصة بالزواج الذي سيقام يوم 7 (أبريل) المقبل في فندق فور سيزون دبي، بحضور العديد من المشاهير الذين تربطهم علاقة صداقة وطيدة بالعروس.