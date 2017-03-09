القلاف: البحر تظهر مناحيه كلها في إيقاعات الفنون البحرية الكويتية

العميري: «راس طبل» و«السنكني» موجودان فقط في الكويت وهما من فنون الترفيه





عبدالحميد الخطيب

ضمن أنشطة مؤتمر ومهرجان الكويت الموسيقي الثاني، على مسرح أحمد باقر، قدمت فرقة العميري للفنون البحرية الليلة الثالثة، بحضور رئيس المهرجان د.محمد الديهان ونائب رئيس المهرجان د.نسرين عبده وجمع من محبي الفنون الشعبية الكويتية.

قدم الحفل مدير المهرجان د.خالد القلاف الذي ألقى كلمة مختصرة، قال فيها: «البحر في الكويت رزق وتثاقف، تظهر مناحيه كلها في إيقاعات الفنون البحرية الكويتية الثرية بزخارفها وبأدائها الجماعي والإفرادي، إيقاعات فاقت في عددها وتعقد أداءاتها داخل خامات أصوات الطبل البحري والطار والطويسات فيها ما يوازنها في الفنون الشعبية الكويتية كلها، أمسيتنا اليوم رحلة استكشافية للفنون البحرية الكويتية، تقدمها فرقة العميري للفنون البحرية، وتتخذ من خشبة مسرح احمد باقر ظهر سفينتهم».

بعد ذلك قدمت فرقة العميري أولى فقراتها مع العرضة البحرية «يا دارنا» التي تقدم بمناسبة نهاية موسم الغوص المعروف باسم «القفال»، واتبعتها بأحد فنون العمل «راس طبل» مع النهامين فيصل مال الله وخالد طه، ثم فنون سنكني وشبيثي وشابوري التي تقدم كترفيه من أداء فيصل مال الله الذي واصل الغناء مع فن عدساني.

وألهبت الفرقة الحماس عندما قدمت فن حدادي الذي يستخدم فيه الطبل البحري واليحلة والمرواس والتصفيق والهاون، وزاد الحماس عند تقديمها حدادي مخالف وحدادي حساوي من أداء فيصل مال الله وخالد طه وأحمد النجدي، وغنى المطرب علي العروج فن «صوت عربي» واتبعه بصوت شامي «حرك شجوني والتهابي ألا نسنس من نجد الصبا، زمان ما كنتم صحابي إلا زماني ما كنا وكنتم صبا، يا غصن في البستان رابي ألا يا غصن يالحيط مربى، من علمك لعب الشبابي ألا قم يا غصن البان نلعب»، ليختم بتوشيحة «يا أم عمر جزاك الله مكرمة، ردي علي فؤادي أينما كانا، لا تأخذين فؤادي تلعبين به، فكيف يلعب بالإنسان إنسانا»، وصاحب فن الصوت رقصة الزفان وشارك فيها بعض أعضاء الفرقة.



واختتمت الفرقة أمسيتها التراثية الرائعة مع فن عاشوري من أداء أحمد سهيل.

وعلى هامش الحفل، أكد رئيس فرقة العميري الفنان الزبير خليفة العميري أن هذه الأمسية هي اول مشاركة رسمية بعد رحيل قائد الفرقة خليفة العميري في نوفمبر 2016، وقال: الفرقة تأثرت بغيابه فهو الناصح والمعلم للفنانين واستعان به الكثير من الباحثين في رسائلهم العلمية من البكالوريوس والماجستير وصولا إلى الدكتوراه.

وأوضح العميري ان «راس طبل» و«السنكني» موجودان فقط في الكويت، وهما من فنون الترفيه، مشيرا إلى أن الفرقة الآن تعتمد على الجيل الثالث من الأحفاد، وعددهم من 12 الى 16 شخصا، ولاتزال الفرقة تقوم بتدريباتها في مقرها بالدعية، ويوم الأحد هو «أنس رسمي».