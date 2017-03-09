أكد مدير مهرجان الكويت السينمائي شاكر أبل ان المهرجان في دورته الأولى سيكرم كوكبة من أهم رواد السينما الكويتية، وأشار الى أن قائمة المكرمين ستضم المخرج الكويتي الرائد هاشم محمد الشخص الذي قدم للسينما الكويتية ثاني أعمالها الروائية وهو فيلم «الصمت».

وقال مدير مهرجان الكويت السينمائي: كما تضم القائمة المخرج الوثائقي خالد النصرالله والمخرج عبدالله المخيال ولكل منهما مكانته السينمائية المرموقة في مجال الأعمال الوثائقية والتسجيلية، بل ان عددا من نتاجات هذا الثنائي عرضت في اهم القنوات التلفزيونية والمهرجانات السينمائية الدولية المتخصصة.

وأشار أبل الى أن مهرجان الكويت السينمائي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ستنطلق أعماله في الفترة من 24 حتى 28 الجاري بمشاركة أحدث نتاجات السينما الكويتية التي ستتنافس في مجموعة من المسابقات تضم مسابقة للأفلام الكويتية الروائية القصيرة ومسابقتين للأفلام التسجيلية القصيرة والطويلة، كما سيشمل المهرجان مجموعة من الورش السينمائية المتخصصة التي ستشارك في تقديمها خبرات عالمية في مجالي التصوير والسيناريو وغيرهما من الحرفيات السينمائية والدعوة مفتوحة للسينمائيين الشباب للمبادرة في تسجيل أسمائهم للمشاركة في تلك الورش التي نعول عليها كثيرا في تطوير كفاءات كوادرنا السينمائية الوطنية.

ولفت مدير مهرجان الكويت السينمائي شاكر أبل الى أن فريق المهرجان سينظم مؤتمرا صحافيا الثلاثاء المقبل في مقر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.