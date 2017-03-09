مفرح الشمري

في إطار التعاون المستمر بين إذاعات دول مجلس التعاون بدول الخليج الرسمية منها والخاصة، نظمت إذاعة الكويت ظهر امس ورشة عمل في سبل تفعيل التكامل بين الإذاعات الرسمية والإذاعات الخاصة بدول الخليج، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح ومدير البرنامج العام سعد الفندي ومراقب المذيعين بالإذاعة حسن الهاملي، بالإضافة الى المنسق العام لهذه الورشة بدر الطراروة وممثلي الإذاعات الرسمية والخاصة بالخليج منها محطة «88.8 اف ام» ومثلها في هذه الورشة المدير التنفيذي لها الاعلامي طلال الياقوت.

انطلقت الورشة بكلمات ترحيبية من وكيل الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح لممثلي الإذاعات في الخليج، مثمنا دورهم الكبير في ابراز محطاتهم بالشكل الذي يتماشى مع الهوية الخليجية في ظل التنافس من المحطات العربية.

وتمنى المبارك ان تكون نتائج هذه الورشة ايجابية حتى يتم تفعيل التعاون الأمثل بين الإذاعات الرسمية والإذاعات الخاصة بدول الخليج بأسرع وقت.

ومن جانبه، شكر منسق عام الورشة بدر الطراروة جميع الوفود الخليجية المشاركة سواء من يمثلون الإذاعات الرسمية أو الخاصة بالمنطقة، مشيرا الى ان هذه الورشة استكمالا للحلقات النقاشية التي اقيمت سابقا لتطوير الإذاعات الرسمية في الخليج حتى تواكب عصر التكنولوجيا الذي نعيشه حاليا.

وبعد ذلك انطلقت اولى جلسات الورشة لبحث سبل التعاون بين إذاعات الخليج الرسمية والخاصة في قاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت، حيث تبادل ممثلو الإذاعات بعض الاقتراحات في تطوير عمل إذاعاتهم وفق متطلبات المرحلة التي نعيشها حاليا.

@Mefrehs