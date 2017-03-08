مفرح الشمري

بحضور حاشد في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، عاد مساء أمس الفنان القدير عبدالعزيز المفرج "شادي الخليج" قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية ناجحة استمرت عدة شهور والتي جاءت بناء على توجيهات من الديوان الأميري.

حضر حفل الاستقبال الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح، الوكيل المساعد لقطاع الاعلام الجديد يوسف مصطفى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين بينهم غنام الديكان، محمد السنعوسي، أحمد القطامي، عبدالله عبدالرسول، جمال إبراهيم، جاسم النبهان، د. سليمان الديكان، علي الريس، المهندس علي اليوحة، د. بدر الدويش، مصطفى أحمد، يوسف الجاسم واخرون.

عبر المفرج عن الشكر والتقدير والإمتنان لأهل الكويت جميعا الذين أحاطوه بالحب والدعاء والسؤال عنه خلال الفترة العلاجية التي قضاها في الخارج.