خلود أبوالمجد

وسط أجواء رائعة وعلى المسرح المكشوف لحديقة الشهيد، انطلق مهرجان الشباب الخليجي الأول والذي تقيمه أكاديمية الفنون الأدائية لابا.

تضمن الحفل مجموعة من الأغاني المشتركة منها camouflage and shorty، خميسكم فله، بلادي، وأي لا، وشنو هذا الكلام، كما قدما أغنيات أخرى منفردة، فقدمت فرقة فليبراتشي أغنيتين هما nothing on وloosen up the hook.

أما دافي فأمتع الحضور بأغنيتين من أجمل وأشهر أغانيه على الإطلاق وهما «سمبوسة» والتي دائما ما تلقي تفاعلا وحماسا كبيرين بين الشباب ثم أغنية «حبيبي».

كارول سوكي فنانة من فنزويلا لبنانية الأصل حلت ضيفة شرف على الحفل وقدمت مجموعة من الأغاني بطريقة الريمكس منها killin me Softly, I want you (original), cheap thrills, rockabye, shape of you, sorry, hello, Chandelier and my all

ومن المفاجآت أيضا مشاركة الفنان الكوميدي الكويتي مشاري الجزاف الذي أضاف العديد من اللمسات الكوميدية التي أمتعت الجمهور الذي عاش أجواء لا تنسى من الموسيقى والرقص والمرح.

وكان الانسجام كبيرا بين دافي وفرقة فليبراتشي، حيث تنطلق تجربتهما من الأساس نفسه الذي يمزج بين الإيقاعات الشرقية والخليجية وموسيقات غربية مثل الهيب هوب، كما يمزجون بين الكلمات الإنجليزية وكلمات مستوحاة من البيئة الخليجية بطريقة محببة لدى الشباب الذي لا يجد حساسية في التعامل مع الثقافتين.

أهم ما ميز تجربة أولى حفلات مهرجان الشباب أنه أعطى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم فوق خشبة المسرح عبر الأداء الموسيقي والغنائي الراقص، كما أعطى الفرصة للشباب الذي حرص على حضور الحفل كي يستمتع بتجارب موسيقية بديلة ومختلفة عن السائد ونادرا ما تقدم في حفلات عامة.. ومن ثم كان التفاعل أكثر من رائع بين الصالة وخشبة المسرح بالهتاف والتصفيق والترديد والتحفيز بكلمات تشجيعية مثل «عيال الكويت» فتتعالى الصيحات.

تجربة شبابية خالصة تتماشى مع أهداف المهرجان في تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم باعتبارهم جزءا من العالم، يملكون القدرة والموهبة للتفاعل وتقديم موسيقات عالمية الطابع ومن دون أن تتجاهل تراثها وبيئتها.

وعلى هامش الحفل، صرحت سارة نبيل مدير العلاقات العامة والإعلام لفريق outlaw productions بأنها الزيارة الأولى لهم في الكويت وأن هذا الحفل يعد الأكبر من نوعه على مستوى الخليج منذ بدأنا مشوارنا الفني وأول تعاون مشترك مع أكاديمية لابا للفنون الأدائية وحديقة الشهيد وأيضا كنا سعداء بمشاركة فرقة لايف وفريق لابا الاستعراضي.

وحول انطباعها عن الحفلة، قالت: الحفلة أكثر من رائعة على مستوى التنظيم والتفاعل والحضور، خصوصا أنها قدمت للجمهور الشبابي أغنيات شبابية خفيفة تعبر عنهم وتدمج بين إيقاع الهيب هوب والإيقاع الخليجي والكوميديا بطريقة مبتكرة لم تقدم من قبل في الساحة الخليجية.

وأشارت إلى أن ألبوم الفرقة حصل على الأيتونز رقم 1 في الشرق الأوسط وأشهر أغانيه «أي لا» التي حصدت ناجحا كبيرا في نسبة المتابعة على اليوتيوب محققة 13 مليون مشاهدة.

من جانبه، أعرب حسام فليبراتشي عن سعادته بزيارة الكويت وقال إنه عندما أعلن عن قدومه إلى الكويت لأداء حفل غنائي لأول مرة في وسائل التواصل الاجتماعي وجد ردة فعل الجمهور الكويتي إيجابية جدا من خلال تعليقات الترحيب الحارة مع العلم أن الكويت هي ثاني أكبر نسبة مشاهدات على اليوتيوب لأغنية «أي لا» و«خميسكم فله».

ووصف حسام الحفل بأنه الأكبر لهم في الخليج وجاء متكامل الأركان من حيث توافر فريق موسيقي كامل وفريق لابا الاستعراضي الذي عكس أغانيهم بطريقة تعبيرية رائعة على خشبة المسرح وأضفى على الحفل أجواء البهجة وروحا جميلة، كما وجه الشكر للجمهور الكويتي على تفاعله وتجاوبه الكبير مع الأغاني.

وختم حسام فليبراتشي تصريحه بتوجيه الشكر إلى أكاديمية لابا وحديقة الشهيد على إعطائهم هذه الفرصة للتواصل مع الجمهور الكويتي عن قرب ورؤيتهم للمواهب الكويتية مثل الفنان دافي الذي تعاون معه في تأليف العديد من الأغاني منذ العام 2010 وحتى الآن بالإضافة إلى أن نوعية الجمهور من الفئة الشبابية عكست مدى تقبله وتحضره في استيعاب هذا النوع الجديد من الأغاني الذي دمج إيقاع الهيب هوب والإيقاع الخليجي في قالب شبابي متناغم وعصري.