أنهت الفنانة شكران مرتجى الفترة القليلة الماضية تصوير مشاهدها في مسلسل «وردة شامية»، مسدلة الستار عن أول بطولة مطلقة لها في الدراما السورية، بينما يقترب المخرج تامر إسحاق من إنهاء التصوير كاملا للبدء في العمليات الفنية وليكون المسلسل جاهزا للعرض في رمضان.

وكان اسم المسلسل قد أثار الجدل في الأوساط الصحافية وبين الجمهور، خصوصا أنه أقرن تاريخ دمشق بشخصية ترتكب الجرائم وهي «شامية» إلا أن المخرج تامر اسحاق نفى الأمر بشدة، وأكد في تصريحات له، أن المسلسل فانتازيا متخيلة وليس له علاقة بتاريخ دمشق ولا يوثق لهذا التاريخ.

وتدور أحداث العمل عبر مشهدية «فانتازيا شامية» بعيدة من النمطية التي سادت صورة «الحارة»، حول قصة أختين تتجهان الى ارتكاب الجرائم وتنفيذ المؤامرات ضد كل من حولهما، بعد مرورهما بتجارب قاسية وضعتهما في قالب نفسي خاص، إضافة إلى سر خاص بهويتهما الأصلية، في تركيز على بطولة نسائية خلافا لما هو مألوف في الأعمال الشامية.